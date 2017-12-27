Узбекистан намерен открыть торговый дом в Шанхае

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Шанхае состоялся бизнес-форум "Инвестиционная привлекательность Узбекистана в Китае", передает ИА "Жахон".
По итогам форума подписан Меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Федерацией торговли и промышленности Шанхая.
Кроме того, достигнуты договоренности о проведении в 2018 году бизнес-форума в Ташкенте.
Также Узбекистан и Китай хотят рассмотреть вопрос об открытии узбекского торгового дома в Шанхае.
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