Узбекистан намерен открыть торговый дом в Шанхае

Кроме того, Узбекистан и КНР планируют в 2018 году провести бизнес-форум в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Шанхае состоялся бизнес-форум "Инвестиционная привлекательность Узбекистана в Китае", передает ИА "Жахон".

© Foto: Фото из личного архива Элёра Тураева Узбек в Китае: туризм в КНР и мечты о собственном бизнесе

В мероприятии приняли участие более ста китайских предпринимателей. Встреча была организована Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Федерацией торговли и промышленности Шанхая.

По итогам форума подписан Меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Федерацией торговли и промышленности Шанхая.

Кроме того, достигнуты договоренности о проведении в 2018 году бизнес-форума в Ташкенте.

Также Узбекистан и Китай хотят рассмотреть вопрос об открытии узбекского торгового дома в Шанхае.

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