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Города мира. Шанхай

Узбекистан намерен открыть торговый дом в Шанхае

© Sputnik/ Александр Вильф
Экономика
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Кроме того, Узбекистан и КНР планируют в 2018 году провести бизнес-форум в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Шанхае состоялся бизнес-форум "Инвестиционная привлекательность Узбекистана в Китае", передает ИА "Жахон".

Элёр Тураев
© Foto: Фото из личного архива Элёра Тураева
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В мероприятии приняли участие более ста китайских предпринимателей. Встреча была организована Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Федерацией торговли и промышленности Шанхая.

По итогам форума подписан Меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Федерацией торговли и промышленности Шанхая.

Кроме того, достигнуты договоренности о проведении в 2018 году бизнес-форума в Ташкенте.

Также Узбекистан и Китай хотят рассмотреть вопрос об открытии узбекского торгового дома в Шанхае.

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Теги:
Шанхай, Узбекистан



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