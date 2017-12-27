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Железная дорога.

Точный маршрут ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан будет готов к апрелю

© Flickr/ Ed Webster
Экономика
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Новая железная дорога даст возможность осуществлять перевозку грузов из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в страны Восточной Европы и Ближнего Востока. Она станет одним из кратчайших маршрутов транспортировки китайских грузов в ЕС

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Детальный маршрут железной дороги между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном будет готов к апрелю будущего года, сообщает корреспондент Sputnik.

Грузовые вагоны
© pixabay
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"В Ташкенте сегодня прошла трехсторонняя встреча делегаций стран по этому проекту. Главы делегаций приняли серьезные практические решения, направленные на скорейшую его реализацию, были определены четкие сроки. В апреле пройдет следующее заседание. До этого времени стороны уже окончательно сформируют маршрут дороги", — отметил посол Кыргызской Республики в Узбекистане Данияр Сыдыков.

По его словам, также стороны договорились, что в августе будет выработано понимание по технико-экономическому обоснованию проекта, а до конца года — видение по решению всех финансовых вопросов.

"Важно, что эти практические шаги были заложены именно здесь, в Ташкенте. Сегодняшние итоги встречи можно охарактеризовать известной поговоркой "Ташкент — город хлебный". Здесь мы приняли очень серьезные решение по этому проекту", — сказал посол.

Отметим, что новая железная дорога даст возможность осуществлять перевозку грузов из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в страны Восточной Европы и Ближнего Востока. Она станет одним из кратчайших маршрутов транспортировки китайских грузов в ЕС.

Участок железнодорожного пути, архивное фото
© Sputnik/ Юрий Лашов
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Согласно предварительным параметрам проекта, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 километров, а сроки уменьшатся на 7-8 суток.

Кроме того, строительство обеспечит развитие транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии, предоставит им удобный выход к портам Персидского залива и Тихого океана, обеспечит стимулирование освоения и использования природных ресурсов стран региона.

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Теги:
Железная дорога, Китай, Кыргызстан, Узбекистан



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