Точный маршрут ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан будет готов к апрелю

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Детальный маршрут железной дороги между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном будет готов к апрелю будущего года, сообщает корреспондент Sputnik.
По его словам, также стороны договорились, что в августе будет выработано понимание по технико-экономическому обоснованию проекта, а до конца года — видение по решению всех финансовых вопросов.
"Важно, что эти практические шаги были заложены именно здесь, в Ташкенте. Сегодняшние итоги встречи можно охарактеризовать известной поговоркой "Ташкент — город хлебный". Здесь мы приняли очень серьезные решение по этому проекту", — сказал посол.
Отметим, что новая железная дорога даст возможность осуществлять перевозку грузов из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в страны Восточной Европы и Ближнего Востока. Она станет одним из кратчайших маршрутов транспортировки китайских грузов в ЕС.
Кроме того, строительство обеспечит развитие транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии, предоставит им удобный выход к портам Персидского залива и Тихого океана, обеспечит стимулирование освоения и использования природных ресурсов стран региона.
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