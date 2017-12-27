Точный маршрут ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан будет готов к апрелю

Новая железная дорога даст возможность осуществлять перевозку грузов из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в страны Восточной Европы и Ближнего Востока. Она станет одним из кратчайших маршрутов транспортировки китайских грузов в ЕС

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Детальный маршрут железной дороги между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном будет готов к апрелю будущего года, сообщает корреспондент Sputnik.

"В Ташкенте сегодня прошла трехсторонняя встреча делегаций стран по этому проекту. Главы делегаций приняли серьезные практические решения, направленные на скорейшую его реализацию, были определены четкие сроки. В апреле пройдет следующее заседание. До этого времени стороны уже окончательно сформируют маршрут дороги", — отметил посол Кыргызской Республики в Узбекистане Данияр Сыдыков.

По его словам, также стороны договорились, что в августе будет выработано понимание по технико-экономическому обоснованию проекта, а до конца года — видение по решению всех финансовых вопросов.

"Важно, что эти практические шаги были заложены именно здесь, в Ташкенте. Сегодняшние итоги встречи можно охарактеризовать известной поговоркой "Ташкент — город хлебный". Здесь мы приняли очень серьезные решение по этому проекту", — сказал посол.

Отметим, что новая железная дорога даст возможность осуществлять перевозку грузов из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в страны Восточной Европы и Ближнего Востока. Она станет одним из кратчайших маршрутов транспортировки китайских грузов в ЕС.

Согласно предварительным параметрам проекта, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 километров, а сроки уменьшатся на 7-8 суток.

Кроме того, строительство обеспечит развитие транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии, предоставит им удобный выход к портам Персидского залива и Тихого океана, обеспечит стимулирование освоения и использования природных ресурсов стран региона.

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