Узбекистан и Кыргызстан продолжают дискуссию по возведению Камбараты-1

Рабочая группа по этому проекту провела свое первое заседание в Ташкенте и наметила определенные совместные шаги, заявил посол Кыргызской Республики в Узбекистане Данияр Сыдыков

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан продолжают обсуждение конкретных шагов по совместной реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, сообщает корреспондент Sputnik.

"Узбекистан примет участие в строительстве Камбаратинской ГЭС-1. Эта договоренность не осталась на бумаге, а уже имеет свою практическую реализацию. Рабочая группа по этому проекту провела свое первое заседание в Ташкенте и наметила определенные совместные шаги", — отметил посол Кыргызской Республики в Узбекистане Данияр Сыдыков.

По его мнению, это будет грандиозный проект регионального масштаба, в котором необходимо решить все вопросы, обеспечить консенсус и учет интересов сторон. Поэтому рабочая группа, заметил посол, сейчас продолжает обсуждение конкретных совместных шагов.

"Я думаю, что Узбекистан может участвовать в проекте как технологически, так и ресурсно", — отметил дипломат.

В начале октября этого года "Узбекгидроэнерго" и "Национальная энергетическая холдинговая компания" Кыргызской Республики подписали меморандум по сотрудничеству в области реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

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Узбекистан долгие годы был рьяным противником строительства этого объекта. Первый президент республики Ислам Каримов всего несколько лет назад говорил, что водно-энергетические проблемы в Центральной Азии могут привести к войне. Он опасался того, что власти Кыргызстана могут сократить подачу поливной воды и будут шантажировать этим Узбекистан, сельское хозяйство которого крайне зависимо от этого.

Камбаратинская ГЭС-1 — это проект крупнейшей гидроэлектростанции в Кыргызстане. Планируемая мощность — 1860 мегаватт со среднегодовой выработкой 5,1 миллиарда киловатт-часов. По плану объем водохранилища составит более 4,6 миллиарда кубометров.

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