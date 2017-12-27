Узбекистан и Кыргызстан продолжают дискуссию по возведению Камбараты-1

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан продолжают обсуждение конкретных шагов по совместной реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, сообщает корреспондент Sputnik.
"Узбекистан примет участие в строительстве Камбаратинской ГЭС-1. Эта договоренность не осталась на бумаге, а уже имеет свою практическую реализацию. Рабочая группа по этому проекту провела свое первое заседание в Ташкенте и наметила определенные совместные шаги", — отметил посол Кыргызской Республики в Узбекистане Данияр Сыдыков.
По его мнению, это будет грандиозный проект регионального масштаба, в котором необходимо решить все вопросы, обеспечить консенсус и учет интересов сторон. Поэтому рабочая группа, заметил посол, сейчас продолжает обсуждение конкретных совместных шагов.
"Я думаю, что Узбекистан может участвовать в проекте как технологически, так и ресурсно", — отметил дипломат.
В начале октября этого года "Узбекгидроэнерго" и "Национальная энергетическая холдинговая компания" Кыргызской Республики подписали меморандум по сотрудничеству в области реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.
Камбаратинская ГЭС-1 — это проект крупнейшей гидроэлектростанции в Кыргызстане. Планируемая мощность — 1860 мегаватт со среднегодовой выработкой 5,1 миллиарда киловатт-часов. По плану объем водохранилища составит более 4,6 миллиарда кубометров.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.