"Узнефтегазмаш" выставило на публичную продажу акции дочерней компании

Любой желающий может подать заявку на покупку акций через профессионального участника рынка ценных бумаг

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан в республике впервые проводится публичное предложение акций населению способами "IPO" и "SPO".

В качестве пилотного проекта были выбраны акции акционерных обществ "Кварц", "Шахрисабз вино-арок" и "Кукон механика заводи".

Вышеуказанным постановлением организатором продажи акций АО "Кварц" и "Кукон механика заводи" определен Национальный банк Республики Узбекистан внешнеэкономической деятельности, а по акциям АО "Шахрисабз вино-арок" выступает АКБ "Асака".

Согласно решению наблюдательного совета АО "Кварц" от 15 сентября, дополнительно выпущены 4,57 миллиона штук акций для их публичного предложения населению способом "IPO", что равно 10% от уставного капитала общества, сообщает пресс-служба Госкомитета Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям.

ООО "Dalal Standard" начат сбор заявок на покупку акций АО "Кварц", который истекает 3 апреля 2018 года. При этом ранее был определен диапазон цен продажи акций от 3 тысяч сумов до 9 тысяч 100 сумов за одну акцию. Общий объем всего выпуска по номинальной стоимости составляет 7,84 миллиарда сумов.

Очевидным является, что акции должны быть привлекательны как для инвесторов, так и для акционеров общества.

АО "Кварц" в 2016 году получило чистую прибыль в размере 56,18 миллиарда сумов, из которой 28,09 миллиарда сумов было направлено на выплату дивидендов. При этом начисленная сумма дивидендов на одну акцию составила 1172,3 сума или 68,36% к номинальной стоимости акции, что делает акции весьма ликвидными.

Владельцами акций АО "Шахрисабз вино-арок" и "Кукон механика заводи", выставляемых на публичную продажу способом SPO, являются соответственно государство в лице Госкомконкуренции Республики Узбекистан и АО "Узнефтегазмаш". Данные общества также являются высокорентабельными и одними из лидеров в соответствующих отраслях.

Любой желающий вправе подать заявку на покупку акций вышеназванных АО через любого профессионального участника рынка ценных бумаг, а также коммерческого банка и страховщика, которые оказывают услуги на фондовом рынке. Информация об инвестиционных посредниках доступна на веб-сайтах Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг и Республиканской фондовой биржи "Ташкент".

Напомним, что под первичным публичным предложением, то есть IPO (от англ. Initial Public Offering) понимается первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на акции, неограниченному кругу лиц. Продажа акций может осуществляться как путём размещения дополнительного выпуска акций путём открытой подписки, так и путём публичной продажи акций существующего выпуска.

SPO (secondary public offering) — публичное предложение акций, которые принадлежат уже существующим акционерам. SPO, в отличие от IPO, не влияет на размер уставного капитала АО, но в то же время такая продажа делает компанию публичной, то есть такой, чьи акции свободно обращаются на рынке капитала.

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