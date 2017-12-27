00:08 28 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-1°C
Прямой эфир
Поиск
График состояния финансового рынка

"Узнефтегазмаш" выставило на публичную продажу акции дочерней компании

© Sputnik/ Руслан Кривобок
Экономика
Получить короткую ссылку
209 0 0

Любой желающий может подать заявку на покупку акций через профессионального участника рынка ценных бумаг

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан в республике впервые проводится публичное предложение акций населению способами "IPO" и "SPO".

В качестве пилотного проекта были выбраны акции акционерных обществ "Кварц", "Шахрисабз вино-арок" и "Кукон механика заводи".

Вышеуказанным постановлением организатором продажи акций АО "Кварц" и "Кукон механика заводи" определен Национальный банк Республики Узбекистан внешнеэкономической деятельности, а по акциям АО "Шахрисабз вино-арок" выступает АКБ "Асака".

Согласно решению наблюдательного совета АО "Кварц" от 15 сентября, дополнительно выпущены 4,57 миллиона штук акций для их публичного предложения населению способом "IPO", что равно 10% от уставного капитала общества, сообщает пресс-служба Госкомитета Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям.

ООО "Dalal Standard" начат сбор заявок на покупку акций АО "Кварц", который истекает 3 апреля 2018 года. При этом ранее был определен диапазон цен продажи акций от 3 тысяч сумов до 9 тысяч 100 сумов за одну акцию. Общий объем всего выпуска по номинальной стоимости составляет 7,84 миллиарда сумов.

Очевидным является, что акции должны быть привлекательны как для инвесторов, так и для акционеров общества.

АО "Кварц" в 2016 году получило чистую прибыль в размере 56,18 миллиарда сумов, из которой 28,09 миллиарда сумов было направлено на выплату дивидендов. При этом начисленная сумма дивидендов на одну акцию составила 1172,3 сума или 68,36% к номинальной стоимости акции, что делает акции весьма ликвидными.

Владельцами акций АО "Шахрисабз вино-арок" и "Кукон механика заводи", выставляемых на публичную продажу способом SPO, являются соответственно государство в лице Госкомконкуренции Республики Узбекистан и АО "Узнефтегазмаш". Данные общества также являются высокорентабельными и одними из лидеров в соответствующих отраслях.

Любой желающий вправе подать заявку на покупку акций вышеназванных АО через любого профессионального участника рынка ценных бумаг, а также коммерческого банка и страховщика, которые оказывают услуги на фондовом рынке. Информация об инвестиционных посредниках доступна на веб-сайтах Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг и Республиканской фондовой биржи "Ташкент".

Напомним, что под первичным публичным предложением, то есть IPO (от англ. Initial Public Offering) понимается первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на акции, неограниченному кругу лиц. Продажа акций может осуществляться как путём размещения дополнительного выпуска акций путём открытой подписки, так и путём публичной продажи акций существующего выпуска.

SPO (secondary public offering) — публичное предложение акций, которые принадлежат уже существующим акционерам. SPO, в отличие от IPO, не влияет на размер уставного капитала АО, но в то же время такая продажа делает компанию публичной, то есть такой, чьи акции свободно обращаются на рынке капитала.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
IPO, SPO, акции, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лондон, виды города
    Бездомный олигарх

    Высокий Суд Лондона арестовал активы бывшего казахстанского олигарха Максата Арип и его элитный особняк по иску о хищении средств.

  • Перед Новым годом отделение реанимации Центра экстренной медицины получило в подарок зимнюю специализированную форму для реаниматологов
    Тайный Санта

    Перед Новым годом отделение реанимации Центра экстренной медицины Кыргызстана получило в подарок зимнюю форму. Даритель пожелал остаться неизвестным.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Общие задачи

    В следующем году председательство в СНГ переходит к Таджикистану - об общих задачах Содружества на 2018 год рассказал президент страны Эмомали Рахмон.

  • Жилые дома в спальном районе Баку, фото из архива
    Марс атакует

    Сразу в двух городах Азербайджана зафиксированы "летающие тарелки", однако, по мнению местных специалистов, светящиеся объекты к уфологии отношения не имеют.

  • Филипп Гулый на пресс-конференции в Sputnik
    Единая и безвизовая

    Объединение Бреста и Гродно в единую безвизовую зону привлечет больше организованных туристических групп, убеждены в белорусском союзе туристической индустрии.

  • Архивное фото
    С наступающим!

    Президенты Абхазии и России обменялись новогодними поздравлениями и выразили уверенность в продолжении стратегического партнерства двух стран.

  • Президент РА Серж Саргсян с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили
    Транзитная недостаточность

    Сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Арешев специально для Sputnik Армения проанализировал "транзитный аспект" армяно-грузинских отношений.

  • Угловой дом в Риге
    В мешке у КГБ

    Пользователи интернета восторгаются смелостью латышского поэта Яниса Рокпелниса, который признался в сотрудничестве с КГБ, и попытались запустить флэшмоб.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Смена "окраса"

    Примирительная риторика президента Литвы Дали Грибаускайте в адрес России подтвердила, что Вильнюс пытается вскочить в вагон уходящего поезда Брюссель – Москва.

  • Отопление
    Остаемся зимовать

    Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Молдовы Игорь Додон, обсудили вопросы транзита российского газа и отопительный сезон в республике.

  • Новый бренд Эстонии
    Загадочное пятно

    От загадочного зеленого пятна в бренде Эстонии решено отказаться - концепция, на разработку которой потратили четверть миллиона евро, оказалась в "корзине для мусора".

  • Дампалет
    Осетинский как обязательный

    В Северной Осетии начался сбор подписей под обращением к президенту РФ в поддержку обязательного изучения осетинского языка в республике.

  • Лондон, виды города
    Бездомный олигарх

    Высокий Суд Лондона арестовал активы бывшего казахстанского олигарха Максата Арип и его элитный особняк по иску о хищении средств.

  • Перед Новым годом отделение реанимации Центра экстренной медицины получило в подарок зимнюю специализированную форму для реаниматологов
    Тайный Санта

    Перед Новым годом отделение реанимации Центра экстренной медицины Кыргызстана получило в подарок зимнюю форму. Даритель пожелал остаться неизвестным.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Общие задачи

    В следующем году председательство в СНГ переходит к Таджикистану - об общих задачах Содружества на 2018 год рассказал президент страны Эмомали Рахмон.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос
Межгалактическая красота: лучшие космические фото 2017 года
Узбекские мастера на фестивале Путешествие в Рождество в Москве
Узбекские мастера на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
От "Жигулей" до Xray: эволюция автомобилей АвтоВАЗа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054