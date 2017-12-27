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Павильон Республики Узбекистан на международной выставке Экспо -2017

Товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос более чем на 25%

Sputnik
Экономика
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В физическом выражении объем торговли увеличился на 6,3% – с 3,6 миллиона тонн до 3,8 миллиона тонн

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Товарооборот между Россией и Узбекистаном с января по октябрь этого года вырос на 25,1% и составил 2,8 миллиарда долларов, сообщил российский посол Владимир Тюрденев в среду в Ташкенте.

При этом в физическом выражении объем торговли увеличился на 6,3% – с 3,6 миллиона тонн до 3,8 миллиона тонн. По его мнению, во многом такого прогресса удалось достичь благодаря настойчивой работе, проведенной обеими сторонами.

"Одной из важнейших основ всей системы двусторонних связей является последовательное развитие торгово-экономического взаимодействия наших стран. На сегодняшний день Россия является ведущим торговым партнером Узбекистана", – отметил дипломат, выступая в ходе круглого стола, посвященного итогам года.

По его словам, в Узбекистане работают более 900 предприятий с участием российского капитала, а на территории России действуют порядка 600 узбекских хозяйствующих субъектов.

Флаги РФ и Узбекистана
© Sputnik/
Товарооборот между РФ и Узбекистаном вырос на 23% за 2017 год
В числе реализуемых на территории республики крупнейших инвестиционных проектов с российским участием посол назвал строительство Кандымского газоперерабатывающего завода, первая очередь которого введена в строй в начале ноября этого года.

Не обошла внимание Тюрденева и совместная работа сторон по строительству Джизакского нефтеперерабатывающего завода, медно-обогатительного комплекса в Ташкентской области, модернизации Узбекского металлургического комбината в Бекабаде и цементного завода в Ахангаране, над проектами "Газпрома" в Каракалпакии и Сурхандарьинской области.

Кроме того, достигнуты договоренности по осуществлению в Узбекистане таких проектов, как производство грузовых автотранспортных средств под маркой "КАМАЗ". На базе Чирчикского завода сельскохозяйственной техники создано совместное предприятие с участием "Ростсельмаша" по производству сельскохозяйственной техники.

Существенный вклад, заметил Тюрденев, в развитие торговли между странами в 2017 году внесла активизация российско-узбекского сотрудничества на уровне регионов. Так, в течение года состоялось 24 бизнес-миссии, в которых приняли участие представители порядка 200 российских компаний из 30 регионов России.

"Всего же в уходящем году с хозяйствующими субъектами Республики Узбекистан сотрудничали около 70 российских регионов, наиболее активными из которых являлись города Москва и Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Челябинская, Оренбургская, Московская, Свердловская, Кемеровская, Ивановская, Самарская и Ростовская области", – резюмировал глава дипмиссии.

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Теги:
Узбекистан, Россия, Международная торговля



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