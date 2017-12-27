СМИ рассказали о злоупотреблениях замминистра финансов Узбекистана

В соцсетях активно обсуждают стиль руководства Эллы Острогожской, а также урон, который она нанесла бюджету республики

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в своем Послании Олий Мажлису раскритиковал методы работы в системе Министерства финансов, в частности, бывшего министра и бывшего начальника Главного управления Государственного бюджета.

© Sputnik/Виктор Толочко В Минфине сняли с должностей 50 человек после критики президента

В социальных сетях есть немало данных об "освоенных" Эллой Острогожской баснословных средствах. Вместе с тем отмечается, что у нее имеется дорогая недвижимость за рубежом и гражданство другой страны.

Острогожская многие годы работала на должности начальника Главного управления Государственного бюджета Министерства финансов. В течение своей деятельности она нанесла большой урон экономике страны и Государственному бюджету.

По сообщениям в соцсетях ежегодно, начиная с 15-го декабря она приостанавливала все виды расходов по бюджетным организациям, в том числе необходимые выплаты по продовольствию, лекарственным средствам, другие выплаты. Сговорившись с бывшим министром, они давали ложные сведения главе государства.

В результате доходы регионов, полученные сверх плана, в принудительном порядке переводились в республиканский бюджет. Остатки свободных средств не передавались в их распоряжение, пишет агентство "УЗА".

Дело дошло до того, что Острогожская вместе с бывшим министром и бывшим начальником отдела кадров начали оказывать давление и на заместителей министра. Снижали по должности тех, кто был не угоден или даже увольняли их. Так, одного из заместителей министра, защищавших финансовые права регионов, вначале перевели на работу в Фонд, а затем, в нижнее звено.

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В доказательство злоупотреблений высокопоставленной чиновницы издание приводит данные, что в 2016 году на один вызов скорой медицинской помощи из Государственного бюджета предусматривалось выделение всего 483 сумов. По республике на все лекарственные препараты и изделия медицинского назначения было выделено 229 миллиардов сумов. В 2018 году на эти категории расходов заложено соответственно по 5000 сумов и 915 миллиардов сумов.

В своем послании обеим палатам парламента президент Узбекистан подверг критике работу Минфина, поручив его руководству в течение десяти дней избавиться от застаревших подходов в работе и провести существенную ротацию кадров. По словам Шавката Мирзиёева, в течение последних 10-15 лет неэффективно расходовало средства бюджета, а также лоббировало нерентабельные инвестиционные проекты.

После критики президента своих должностей лишили более 500 сотрудников Минфина по всей республике, в том числе главы трех управлений.

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