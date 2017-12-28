Узбекистан и РФ ведут работу по поставке текстиля по упрощенной схеме

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистан и Россия продолжают вести активную работу по созданию "зеленого коридора" для поставок хлопка и текстиля, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В рамках создаваемого механизма планируется упростить прохождение таможенных процедур, а также складскую логистику. При этом текстильный хаб, где будут концентрироваться поставки продукции из Узбекистана, расположится в городе Иваново, который остается центром текстильной отрасли в РФ.
"Оттуда уже продукция будет расходиться по всей территории России. Все это создаст возможности для расширения и увеличения объемов производства как в РФ, так и в Узбекистане", — считает собеседник.
Отметим, что Узбекистан и Россия планируют довести объем торговли в текстильной промышленности в следующем году до 700 миллионов долларов против около 300 миллионов по итогам 2016 года.
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