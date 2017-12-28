Узбекистан и РФ ведут работу по поставке текстиля по упрощенной схеме

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистан и Россия продолжают вести активную работу по созданию "зеленого коридора" для поставок хлопка и текстиля, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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По словам заместителя торгового представителя РФ в Узбекистане Леонида Покровского, впервые этот вопрос был поднят на переговорах сторон в Ташкенте в октябре этого года во время визита российской делегации во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

В рамках создаваемого механизма планируется упростить прохождение таможенных процедур, а также складскую логистику. При этом текстильный хаб, где будут концентрироваться поставки продукции из Узбекистана, расположится в городе Иваново, который остается центром текстильной отрасли в РФ.

"Оттуда уже продукция будет расходиться по всей территории России. Все это создаст возможности для расширения и увеличения объемов производства как в РФ, так и в Узбекистане", — считает собеседник.

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При этом он не смог озвучить точных сроков запуска коридора, поскольку процесс займет достаточно времени для того, чтобы отладить весь механизм. Все необходимые документы уже подписаны, и сейчас стороны от обсуждения перешли к активным действиям. Аналогичная схема, запущенная в этом году в отношении плодоовощной продукции из Узбекистана, уже показала свою эффективность.

Отметим, что Узбекистан и Россия планируют довести объем торговли в текстильной промышленности в следующем году до 700 миллионов долларов против около 300 миллионов по итогам 2016 года.

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