Узбекистан и Украинская ореховая ассоциация договорились сотрудничать

Также государства договорились в 2018 году в Ташкенте провести совместную конференцию по развитию ореховодства

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистан и Украинская ореховая ассоциация заключили договор о сотрудничестве в ходе международной конференции "Современные новации в создании рентабельных ореховых садов", которая прошла в Киеве. Об этом передает ИА "Жахон".

AFP / PHILIPPE DESMAZES Узбекистан создает Ассоциацию экспортеров грецкого ореха

В столице Украины стороны обсудили новейшие подходы к технологии создания интенсивных садов, передовые методы и агроприемы, практические вопросы по посадке садов грецкого ореха и фундука.

Кроме того, Узбекистан представил на выставке республиканские фисташки и миндаль.

Также государства договорились провести совместную конференцию в Ташкенте в 2018 году по развитию ореховодства, где будут представлены широкий ассортимент инновационной техники переработки продукции, современные технологии получения саженцев и новые промышленные сорта растений.

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