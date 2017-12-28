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Очищенные миндальные орехи

Узбекистан и Украинская ореховая ассоциация договорились сотрудничать

© Sputnik/ Стрингер
Экономика
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Также государства договорились в 2018 году в Ташкенте провести совместную конференцию по развитию ореховодства

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистан и Украинская ореховая ассоциация заключили договор о сотрудничестве в ходе международной конференции "Современные новации в создании рентабельных ореховых садов", которая прошла в Киеве. Об этом передает ИА "Жахон".

Грецкий орех
AFP / PHILIPPE DESMAZES
Узбекистан создает Ассоциацию экспортеров грецкого ореха
В столице Украины стороны обсудили новейшие подходы к технологии создания интенсивных садов, передовые методы и агроприемы, практические вопросы по посадке садов грецкого ореха и фундука.

Кроме того, Узбекистан представил на выставке республиканские фисташки и миндаль.

Также государства договорились провести совместную конференцию в Ташкенте в 2018 году по развитию ореховодства, где будут представлены широкий ассортимент инновационной техники переработки продукции, современные технологии получения саженцев и новые промышленные сорта растений.

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Теги:
орехи, Украина, Узбекистан



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  • Прохожий идёт по заснеженному двору во время снегопада. Архивное фото
    Я тут постою

    В Сети появилось видео, где молодой человек едет, стоя на багажнике "Мерседеса" в Бишкеке, – ему грозит штраф по статье "Автохулиганство".

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