Легпром Узбекистана за год экспортировал продукции на $1,1 млрд

Узбекская продукция поставлялась более чем в 50 стран мира, а доля товаров с высокой добавленной стоимостью превысила 40%

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Предприятия узбекской легкой промышленности, по предварительным данным, экспортировали в 2017 году продукции на 1,1 миллиарда долларов, сообщает корреспондент Sputnik.

Отечественная продукция поставлялась более чем в 50 стран мира, а доля товаров с высокой добавленной стоимостью превысила 40%. Если в начале 2017 года насчитывалось 293 предприятия-экспортера, то по итогам года их количество достигло 350. Кроме того, росту экспортных показателей способствовала деятельность 64 торговых домов, открытых в зарубежных странах.

"Одной из эффективных форм дальнейшего развития текстильной промышленности станет создание кластеров. Данная модель подразумевает организацию единого производственного цикла, который включает выращивание хлопка-сырца, первичную обработку и дальнейшую его переработку на хлопкоочистительных предприятиях с выпуском конечной продукции", — отметил представитель "Узтекстильпрома".

Специалистами уже разработан проект Концепции развития на среднесрочную перспективу хлопково-текстильных кластеров с учетом опыта работы подобных объектов в Навоийской области.

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По данным собеседника, в этом году в легпроме было реализовано 34 инвестиционных проекта по модернизации, техническому и технологическому переоснащению действующих и созданию новых предприятий с общим экспортным потенциалом в 151,7 миллиона долларов. При этом их общая стоимость превысила 356 миллионов долларов.

На сегодняшний день в республике действует около 7 тысяч предприятий отрасли, созданы мощности по производству хлопка-волокна в объеме 1,4 миллиона тонн, из которых около 60% используется для удовлетворения потребностей отечественных текстильных предприятий.

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