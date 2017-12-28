"Узкимёсаноат" создаст центр повышения квалификации работников отрасли

Президент Узбекистана на совещании поручил разработать программу мер по сокращению расходов на производство химической продукции и повышению ее качества

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Центр совершенствования навыков работников химической промышленности будет открыт на базе АО "Узкимёсаноат" в 2018 году.

АО "Узкимёсаноат" поручено совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, а также Южнокорейским исследовательским институтом химических технологий организовать на базе проектного института "Узкимёсаноатлойиха" и Ташкентского научно-исследовательского института химических технологий единый центр, сочетающий научно-исследовательскую, инжиниринговую, проектировочную и диагностическую деятельность, а также повышение квалификации работников.

С 2018 года поставку минеральных удобрений потребителям планируется осуществлять через биржевые торги при посредничестве "Единого агента", организуемого при АО "Узкимёсаноат".

Соответствующее решение было принято президентом Узбекистана на совещании, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев отметил, что имеются недостатки в вопросах снижения себестоимости минеральных удобрений и повышения рентабельности предприятий отрасли.

АО "Узкимёсаноат" поручено совместно с соответствующими министерствами и ведомствами разработать программу конкретных мер по сокращению расходов на производство химической продукции и повышению ее конкурентоспособности в 2018-2019 годах.

Планируется модернизация существующих мощностей и доведение объемов производства до 177 тысяч тонн в 2019 году, а за счет строительства нового комплекса по производству фосфорных удобрений в 2021 году — до 550 тысяч тонн.

По обсужденным на совещании вопросам должностным лицам даны соответствующие поручения.

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