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Отработанное ядерное топливо

Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области атомной энергетики

© Sputnik/ Александр Кондратюк
Экономика
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Соглашение создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между Россией и Узбекистаном в области мирного использования атомной энергии

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Правительства Российской Федерации и Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

С российской стороны документ был подписан генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, от правительства Республики Узбекистан — заместителем премьер-министра Нодиром Отажоновым.

Ядерное топливо
© Sputnik/ А. Соломонов
ТВЭЛ поставит ядерное топливо для реактора Академии наук Узбекистана
Соглашение создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между Россией и Узбекистаном в области мирного использования атомной энергии.

Перспективными для развития взаимовыгодного сотрудничества являются такие направления, как создание и совершенствование национальной инфраструктуры и подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их поддержка на протяжении всего жизненного цикла, разведка и разработка урановых месторождений с изучением минерально-сырьевой базы страны; рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, научные и фундаментальные исследования.

Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.

Второго ноября 2017 года в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Узбекистан были подписаны меморандум о сотрудничестве между госкорпорацией "Росатом" и Академией наук Республики Узбекистан, а также контракт на производство и поставку ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между АО "ТВЭЛ" (входит в структуру "Росатома") и Институтом ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан.

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Теги:
атомная энергетика, Росатом, Узбекистан, Россия



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    Побочный эффект

    В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.

  • Старик , архивное фото
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