Лихачев: РФ планирует построить в Узбекистане атомную электростанцию

Президент Шавкат Мирзиёев 28 декабря подписал закон об учреждении медали "Келажак бунёдкори"
На концерте Энрике Иглесиаса 28 декабря в Ташкенте его поклонник Улугбек Исмаилов спел в дуэте с артистом песню Ring my bells
Одна из новых станций метро в Ташкенте названа в честь таджикского поэта и Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде
В Алматы осудили бывшего менеджера АО "Казкоммерцбанк", похитившего миллионы тенге со "спящих" счетов клиентов.
В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.
В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки над престарелыми родителями, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.
Туристов в Азербайджан теперь будут заманивать морем: российская и азербайджанская стороны уверены, что круизы привлекут еще больше гостей.
Топливная компания ТВЭЛ, входящая в состав российской корпорации "Росатом", подписала контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС.
Парламент Абхазии во втором и окончательном чтении принял проект бюджета республики: за проголосовали 28 депутатов, против – четверо.
Правительство Армении одобрило поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за принуждение к участию в агитации.
Все билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу раскуплены до 3 января: 85% пассажиров латвийской железной дороги – россияне.
В ответ на просьбу президента Грузии называть его страну "Сакартвелия", стражи литовского языка заявили, что пока к этому не готовы.
В кишиневском городском бюджете на 2018 год предусмотрена реставрация территории вокруг дома-музея Пушкина: поэт жил здесь осенью 1820 года.
В Таллинне в 94 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, дивизионный разведчик, кавалер ордена Красной Звезды Карл Юлиусович Раммус.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил за ужесточение наказания за распространение наркотиков и их аналогов.
В Алматы осудили бывшего менеджера АО "Казкоммерцбанк", похитившего миллионы тенге со "спящих" счетов клиентов.
В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.
В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки над престарелыми родителями, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.