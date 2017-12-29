Агентство Блумберг признало сум худшей валютой 2017 года

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Агентство Блумберг назвало лучшие и худшие активы для инвестиций уходящего года.
Наиболее доходной мировой валютой аналитики Блумберг назвали мозамбикский метикал. Курс этой валюты к доллару вырос в 2017 году на 21%. Среди лучших мировых валют в тройке лидеров также чешская крона и польский злотый — курсы их валют продемонстрировали рост на 18%. Узбекский сум, напротив, стал худшей валютой уходящего года, его курс обрушился на 60%.
Среди фондовых индексов наибольший рост продемонстрировал украинский UX — он вырос на 80%. Индекс Казахстана увеличился на 64%, Монголии — на 63%. Фондовый индекс Пакистана снизился при этом на 22%.
Лидером в категории самых прибыльных сырьевых активов стал палладий, его стоимость за год увеличилась на 54%. Цены на медь и алюминий выросли на 29%. Стоимость природного газа, сахара и кофе, напротив, упала в текущем году.
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