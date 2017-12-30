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Самолет Узбекских авиалиний Dreamliner (Boeing 787)

Uzbekistan airways ввела 50-процентные скидки на новогодние каникулы

Sputnik
Экономика
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Впервые в современной истории страны Указом президента продолжительность непрерывного отдыха на Новый год установлена в пять дней

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" в праздничные дни — с 30 декабря 2017 года по 3 января 2018 года включительно — вводит скидки до 50 процентов по местным направлениям, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Пассажирский состав в Узбекистане
© Flickr/ Pekka Tamminen
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"Это сделано для того, чтобы узбекистанцы смогли сполна воспользоваться возможностью совершить путешествие по стране, увидеть достопримечательности городов на Великом Шёлковом пути", — говорится в сообщении НАК.

Узбекскими авиалиниями разработаны скидки на всех внутриреспубликанских рейсах НАК в дни новогодних праздников:

— 40% — для туристических групп (5 и более человек), детям школьного возраста от 6 до 15 лет, студентам колледжей, лицеев и ВУЗов;

— 50% — для семьи (2 и более человек). Родителям, следующим с детьми.

Ташкент готовится к Новому году
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Гуляй — не хочу: на Новый год узбекистанцы отдохнут пять дней подряд
В сообщении пресс-службы подчеркивается, что данные изменения введены в соответствии с Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о необходимости "организовать для жителей республики маршруты внутреннего туризма и активного отдыха с учетом продления праздничных (нерабочих) дней и предоставления скидок и акций на транспортные и гостиничные услуги".

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Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Узбекистан



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