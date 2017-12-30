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Встреча делегации Узбекистана с узбекистанскими студентами учащихся в Москве

Кадры для обувной промышленности: в РУ появятся новые спецколледжи

Foto, Тошкенбой Абдуллаев
Экономика
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В настоящее время перед отраслью стоит задача уменьшения производства полуфабрикатов и увеличения выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Узбекистане в 2018-2021 годах планируется открыть колледжи, которые будут готовить исключительно специалистов для кожевенно-обувной промышленности, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В настоящее время перед отраслью стоит задача уменьшения производства полуфабрикатов и увеличения выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого необходимо создание системы по подготовке квалифицированных кадров, а также освоение новых технологий производства.

Проблемами узбекской обувной промышленности до сих пор остаются высокая доля импорта на рынке, включая контрабандный и контрафактный товар. Учитывая такую ситуацию, ассоциация "Узбекчармпойабзали" совместно с Минвузом и Минэкономики рассматривает предложение о создании в регионах страны сети специализированных профессиональных колледжей.

Обувь из страусиной кожи
RODGER BOSCH / AFP
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"Мы планируем открывать такие учебные заведения путем перепрофилирования действующих колледжей. Им будет оказываться материально-техническая, кадровая и методологическая поддержка. При этом весь процесс обучения запланирован в непосредственной увязке с предприятиями отрасли. Такой подход должен стать хорошей основой для решения кадровых вопросов", — отметил источник в ассоциации "Узбекчармпойабзали".

Кроме того, ведется проработка вопроса по открытию на базе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Учебного центра, который будет обучать по таким направлениям, как дизайн обувных и меховых изделий, технологи и инженеры по оборудованию для кожи, меха и каракуля, а также обуви и кожгалантерейных изделий.

Сегодня в структуре ассоциации "Узбекчармпойабзали" действует более ста предприятий. За прошедшие несколько лет было налажено производство более трехсот новых моделей обуви и семидесяти видов кожевенно-галантерейной продукции. Товары экспортируются в основном в Китай, Турцию, Пакистан, Индию, Россию и другие страны СНГ.

В ближайшее время в республике будет создан первый в истории кожевенно-обувной промышленный кластер. Партнером в этом проекте выступят турецкие компании. Значительная часть производимых товаров будет отправляться на экспорт в страны СНГ, а также Европу.

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Теги:
Узбекистан



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