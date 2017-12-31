11:16 31 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Алкогольная продукция в магазине в Узбекистане

С 1 января в Узбекистане подорожает алкоголь

© Flickr
Экономика
Получить короткую ссылку
50123

Повышаются минимальные оптовые и розничные цены на вино, водку, коньяк и другие крепкие алкогольные напитки. Повышение не коснется только пива

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. С нового года в Узбекистане повышаются оптовые и розничные минимальные цены на вино и крепкий алкоголь. Соответствующее постановление приняли Министерство финансов и Государственный налоговый комитет республики, сообщает портал LexUZ.

Повышение составит порядка 25%.

Так, с 1 января 2018 года оптовая цена 1 литра вина составит 6500 сумов (рост на 20,3%), а минимальная розничная цена — 7800 сумов (+20,3%).

Минимальная оптово-отпускная цена за 1 литр коньяка вырастет на 28% и составит 26 400 сумов, а оптово-отпускная — 22 000 сумов (+28%).

Цена на водку и прочую алкогольную продукцию будет составлять 16 000 сумов (+24%), розничная — 19 200 сумов (+24%).

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Гуляй, турист: гостиницам разрешат продажу табака и алкоголя
В Узбекистане вводятся новые акцизные марки на алкоголь и табак
Пять причин женского алкоголизма: как лечить
Засосала опасная трясина: психолог о лечении от алкоголизма
Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мальчик рядом с верблюдом на фестивале верблюдов Аль-Дафра в ОАЭ
На верблюжьем фестивале в ОАЭ показали самых красивых животных
СПУТНИК_Что происходит с мыльным пузырем на морозе
Зимние забавы, или Как преобразился мыльный пузырь на морозе
Новогодняя игра
Новогодняя игра: доберись до елки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054