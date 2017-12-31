Внешнеторговый оборот Узбекистана за 9 месяцев составил около $20 млрд

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана за 9 месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом в 2016 году повысился на 16,7% и составил около 20 млрд долларов, сообщает пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

Объем экспорта товаров и услуг повысился на 25,6% и составил 10,4 млрд долларов, а объем импорта вырос на 8,4% и составил 9,6 млрд долларов.

Указывается, что за данный период в общем объеме экспорта 15,7% приходилось на Российскую Федерацию, 14,3% — на Китай, 8,0% — на Казахстан, 6,0% — на Турцию и 4,1% — на Афганистан.

Доля РФ в общем объеме импорта составила 20,3%, Китая — 20,9 %, Республики Корея — 9,2 %, Казахстана — 7,5 %, Турции — 4,8 %, Германии — 4,7 % и Украины — 1,3 %.

Высокие темпы роста экспорта обеспечивались со стороны экспорта продовольственных товаров (темп роста 23,5 процента и доля в общем объеме экспорта 5,7 процента), энергоносителей и нефтепродуктов (11,3 и 13,4 процента), черных и цветных металлов (24,8 и 6,2 процента), машин и оборудования (60,5 и 2,4 процента), услуг (10,8 и 24,9 процента). Вместе с тем, экспорт хлопка снизился на 18,6 процента (доля 2,7 процента), химической продукции — на 2,2 процента (доля 6,3 процента).

Рост импорта обуславливался увеличением импорта химической продукции (темп роста 5,6 процента и доля в общем объеме импорта 17,1 процента), энергоносителей и нефтепродуктов (13,5 и 5,2 процента), машин и оборудования (1,8 и 38,7 процента), услуг (22,5 и 7,3 процента). В то же время, импорт продовольственных товаров снизился на 8,2 процента (доля в объеме импорта 10,2 процента).

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