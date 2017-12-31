16:24 31 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
График роста

Внешнеторговый оборот Узбекистана за 9 месяцев составил около $20 млрд

© Flickr/ Day Donaldson
Экономика
Получить короткую ссылку
12010

Центральный банк Узбекистана опубликовал данные об основных направлениях монетарной политики на 2018 год

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана за 9 месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом в 2016 году повысился на 16,7% и составил около 20 млрд долларов, сообщает пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

Объем экспорта товаров и услуг повысился на 25,6% и составил 10,4 млрд долларов, а объем импорта вырос на 8,4% и составил 9,6 млрд долларов.

Указывается, что за данный период в общем объеме экспорта 15,7% приходилось на Российскую Федерацию, 14,3% — на Китай, 8,0% — на Казахстан, 6,0% — на Турцию и 4,1% — на Афганистан.

Калькулятор и очки, график планирования экономики
© Flickr/ Ken Teegardin
Узбекистан переходит на долгосрочное планирование развития экономики
Доля РФ в общем объеме импорта составила 20,3%, Китая — 20,9 %, Республики Корея — 9,2 %, Казахстана — 7,5 %, Турции — 4,8 %, Германии — 4,7 % и Украины — 1,3 %.

Высокие темпы роста экспорта обеспечивались со стороны экспорта продовольственных товаров (темп роста 23,5 процента и доля в общем объеме экспорта 5,7 процента), энергоносителей и нефтепродуктов (11,3 и 13,4 процента), черных и цветных металлов (24,8 и 6,2 процента), машин и оборудования (60,5 и 2,4 процента), услуг (10,8 и 24,9 процента). Вместе с тем, экспорт хлопка снизился на 18,6 процента (доля 2,7 процента), химической продукции — на 2,2 процента (доля 6,3 процента).

График
© Pixabay
Центробанк Узбекистана прогнозирует рост ВВП в 2018 году на 5,5-6%
Рост импорта обуславливался увеличением импорта химической продукции (темп роста 5,6 процента и доля в общем объеме импорта 17,1 процента), энергоносителей и нефтепродуктов (13,5 и 5,2 процента), машин и оборудования (1,8 и 38,7 процента), услуг (22,5 и 7,3 процента). В то же время, импорт продовольственных товаров снизился на 8,2 процента (доля в объеме импорта 10,2 процента).

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мальчик рядом с верблюдом на фестивале верблюдов Аль-Дафра в ОАЭ
На верблюжьем фестивале в ОАЭ показали самых красивых животных
СПУТНИК_Самый длинный стеклянный мост
Пешком над пропастью: в Китае открылся самый длинный стеклянный мост
Новогодняя игра
Новогодняя игра: доберись до елки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054