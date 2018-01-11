Центральный банк Узбекистана опубликовал данные об основных направлениях монетарной политики на 2018 год
Повышаются минимальные оптовые и розничные цены на вино, водку, коньяк и другие крепкие алкогольные напитки. Повышение не коснется только пива
В настоящее время перед отраслью стоит задача уменьшения производства полуфабрикатов и увеличения выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью
Впервые в современной истории страны Указом президента продолжительность непрерывного отдыха на Новый год установлена в пять дней
Лучшей инвестицией агентство назвало биткоин, а худшей валютой - сум из-за его обрушения на 60%
Директор аналитического департамента российской инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг проанализировал ситуацию с резкими скачками курса биткоина в уходящем году и озвучил прогноз на новый 2018 год.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.
Россия предлагает построить в Узбекистане станцию с двумя реакторами современного типа, такая АЭС уже функционирует в Нововоронеже, еще один объект готовится к запуску в Ленинградской области.
Россия и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
Президент Узбекистана на совещании поручил разработать программу мер по сокращению расходов на производство химической продукции и повышению ее качества
Узбекская продукция поставлялась более чем в 50 стран мира, а доля товаров с высокой добавленной стоимостью превысила 40%
Узбекистан и Украинская ореховая ассоциация заключили договор о сотрудничестве в ходе международной конференции "Современные новации в создании рентабельных ореховых садов"
Узбекистан и Россия продолжают вести активную работу по созданию "зеленого коридора" для поставок хлопка и текстиля
В соцсетях активно обсуждают стиль руководства Эллы Острогожской, а также урон, который она нанесла бюджету республики
В физическом выражении объем торговли увеличился на 6,3% — с 3,6 миллиона тонн до 3,8 миллиона тонн
Любой желающий может подать заявку на покупку акций через профессионального участника рынка ценных бумаг
Рабочая группа по этому проекту провела свое первое заседание в Ташкенте и наметила определенные совместные шаги, заявил посол Кыргызской Республики в Узбекистане Данияр Сыдыков
Детальный маршрут железной дороги между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном будет готов к апрелю будущего года.
В Шанхае состоялся бизнес-форум "Инвестиционная привлекательность Узбекистана в Китае"
В Ташкенте 27 декабря состоится трехсторонняя встреча делегаций Узбекистана, Китая и Кыргызстана по проекту строительства железной дороги