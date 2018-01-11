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Что вы думаете о публикации ГУВД фото нетрезвых водителей?
  • Правильная инициатива, которая заставит нерадивых водителей задуматься
    63.0% (259)
  • Публиковать фото и номера машин людей противозаконно
    12.2% (50)
  • Бороться с пьяными водителями нужно другими методами
    20.4% (84)
  • Как пили, так и будут пить - ничего не поможет в принципе
    4.4% (18)
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