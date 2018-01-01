В Россию и Казахстан – дешевле: цена билетов на поезд снижена до 45%

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" объявила, что скидки устанавливаются с целью привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт и развития конкурентоспособности с другими видами транспорта.
Начиная со 2 января 2018 года, в зависимости от сроков предварительной покупки проездного документа устанавливаются следующие скидки:
— при покупке билета в период 45 — 31 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагоны, пассажир может получить скидку в размере 45%;
— при покупке билета в период 30 — 6 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагонов, пассажир получить скидку в размере 35%;
— при покупке билета в плацкартный вагон в период от 30 до 6 суток до даты отправки поезда, предоставляется скидка в размере 25%;
— при покупке билета за 5 суток и менее дней до отправления поезда пассажир может получить надбавку в размере 5%.
Таким образом, чем меньше суток для приобретения билета до даты отправки поезда, тем меньше скидка на приобретенный билет, уточняет пресс-служба перевозчика.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.