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Прибытие поезда Ташкент-Москва

В Россию и Казахстан – дешевле: цена билетов на поезд снижена до 45%

© Sputnik/ Алексей Филиппов
Экономика
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В 2018 году для пассажиров прямых рейсов (следующих в беспересадочных и прицепных вагонах международного сообщения) в направлении России и Казахстана будут введены скидки

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" объявила, что скидки устанавливаются с целью привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт и развития конкурентоспособности с другими видами транспорта.

Начиная со 2 января 2018 года, в зависимости от сроков предварительной покупки проездного документа устанавливаются следующие скидки:

— при покупке билета в период 45 — 31 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагоны, пассажир может получить скидку в размере 45%;

— при покупке билета в период 30 — 6 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагонов, пассажир получить скидку в размере 35%;

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- при покупке билета в плацкартные вагоны в период от 45 до 31 суток до даты отправки поезда, предоставляется скидка в размере 35%;

— при покупке билета в плацкартный вагон в период от 30 до 6 суток до даты отправки поезда, предоставляется скидка в размере 25%;

— при покупке билета за 5 суток и менее дней до отправления поезда пассажир может получить надбавку в размере 5%.

Таким образом, чем меньше суток для приобретения билета до даты отправки поезда, тем меньше скидка на приобретенный билет, уточняет пресс-служба перевозчика.

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Теги:
Казахстан, Узбекистан, Россия



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