Предоплата в 100% вводится за водоснабжение в Узбекистане

Контролировать поступление средств за воду будут сотрудники Бюро принудительного исполнения; задолженности будут удерживаться из зарплаты физических лиц

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Услуги водоснабжения и водоотведения в Узбекистане с 1 января 2018 года будут оказываться по 100-процентной предоплате, повторное подключение потребителей будет осуществляться на платной основе.

Президент страны Шавкат Мирзиёев принял соответствующий указ в середине ноября.

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"Ввести с 1 января 2018 года порядок, в соответствии с которым оказание услуг водоснабжения и водоотведения потребителям всех групп осуществляется на основе 100-процентной предоплаты", — говорится в тексте документа.

Должников теперь могут полностью отключить от водоснабжения и водоотведения. При этом за повторное подключение придется заплатить от двух до десяти минимальных размеров заработной платы (40-200 долларов).

Это решение вызвано системными проблемами и недостатками, накопившимися в водопроводно-канализационном хозяйстве республики. Они привели к увеличению задолженности за услуги, снижению платежной дисциплины и к стагнации отрасли в целом.

Водопровод, канализация и другие объекты водоснабжения республики эксплуатируются свыше 40 лет. Из-за их неудовлетворительного состояния потери воды достигают 40%, случаются перебои в поставках потребителям.

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Контролировать поступление средств за воду теперь будут сотрудники Бюро принудительного исполнения при генеральной прокуратуре.

Задолженности будут списываться с банковских счетов хозяйствующих субъектов или удерживаться из зарплаты физических лиц.

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