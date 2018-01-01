20:06 01 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Водопроводный кран

Предоплата в 100% вводится за водоснабжение в Узбекистане

© Sputnik/ Игорь Зарембо
Экономика
Получить короткую ссылку
1189 0 0

Контролировать поступление средств за воду будут сотрудники Бюро принудительного исполнения; задолженности будут удерживаться из зарплаты физических лиц

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Услуги водоснабжения и водоотведения в Узбекистане с 1 января 2018 года будут оказываться по 100-процентной предоплате, повторное подключение потребителей будет осуществляться на платной основе.

Президент страны Шавкат Мирзиёев принял соответствующий указ в середине ноября.

счетчик на воду
© Sputnik/ Владимир Смирнов
Власти Узбекистана с января планируют поднять цены на холодную воду
"Ввести с 1 января 2018 года порядок, в соответствии с которым оказание услуг водоснабжения и водоотведения потребителям всех групп осуществляется на основе 100-процентной предоплаты", — говорится в тексте документа.

Должников теперь могут полностью отключить от водоснабжения и водоотведения. При этом за повторное подключение придется заплатить от двух до десяти минимальных размеров заработной платы (40-200 долларов).

Это решение вызвано системными проблемами и недостатками, накопившимися в водопроводно-канализационном хозяйстве республики. Они привели к увеличению задолженности за услуги, снижению платежной дисциплины и к стагнации отрасли в целом.

Водопровод, канализация и другие объекты водоснабжения республики эксплуатируются свыше 40 лет. Из-за их неудовлетворительного состояния потери воды достигают 40%, случаются перебои в поставках потребителям.

Водоснабжение
© Sputnik/ Константин Чалабов
Узбекистан вводит стопроцентную предоплату за воду для населения
Контролировать поступление средств за воду теперь будут сотрудники Бюро принудительного исполнения при генеральной прокуратуре.

Задолженности будут списываться с банковских счетов хозяйствующих субъектов или удерживаться из зарплаты физических лиц.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

В Наманганской области полностью реконструируют систему водоснабжения
Мирзиёев занялся проблемами водоснабжения и канализации
Теги:
Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Участники проекта Ты супер! Танцы во время экскурсии в Царском Селе
Участницы шоу "Ты супер! Танцы" из Узбекистана - в Сантк-Петербурге
СПУТНИК_Вокруг Ниагарского водопада все вокруг покрылось инеем
Мороз, вода и иней: как выглядит "замерзший" Ниагарский водопад
Календарь праздничных дней в 2018 году
Календарь праздничных дней в 2018 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054