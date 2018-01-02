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Отменено обязательное декларирование валюты до $2 тыс. при въезде в РУ

© Sputnik/ Максим Богодвид
Экономика
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Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (63)
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Также в республике повышен в 2,5 раза размер вывоза из Узбекистана инвалюты физическими лицами без разрешающих документов — до 5 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Обязательное декларирование при въезде или выезде наличной иностранной валюты в объеме, не превышающем в эквиваленте 2 тысячи долларов, отменено с 1 января в Узбекистане.

Президент страны Шавкат Мирзиёев принял соответствующий указ в середине декабря.

Bloomberg Tower
© Flickr/ Scott Beale / Laughing Squid
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"Отменить с 1 января 2018 года обязательное декларирование в письменной форме при въезде или выезде наличной иностранной валюты в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 2 тысячи долларов", — говорится в тексте документа.

Этим же документом в декабре размер вывоза инвалюты физическими лицами без разрешающих документов из Узбекистана был повышен в 2,5 раза — до 5 тысяч долларов.

Вывоз резидентами более 5 тысяч долларов теперь осуществляется на основании разрешения ЦБ страны, нерезидентами — в размере не более суммы, ввозимой в республику и заявленной при въезде на таможне.

ЦБ Узбекистана с 5 сентября практически в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом Мирзиёева юридические и физические лица могут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу.

Обмен валюты в Узбекистане
© Sputnik/
Обмен валюты в Узбекистане

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Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (63)

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Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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