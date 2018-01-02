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Стенд Узбекистана, архивное фото

Текстильщики сменят маркировку Made in Uzbekistan на Uztextile

© Jahon
Экономика
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В новую маркировку будут включены соответствие продукции санитарным и экологическим нормам, а в перспективе — и нормам социальной ответственности производителя

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В Узбекистане в ближайшем будущем планируется ввести новую маркировку для отечественной текстильной продукции Uztextile, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам председателя правления ассоциации "Узтекстильпром" Ильхома Хайдарова, новая маркировка вполне может заменить для текстильщиков действующую сейчас Made in Uzbekistan.

"Мы планируем помочь нашим предприятиям консолидироваться под единой маркировкой. Это даст им возможность рассчитывать на преференции при экспортных поставках. Так, например, сейчас мы прорабатываем с российскими партнерами вариант "зеленого коридора" для текстильной продукции из Узбекистана. Они вполне логично спрашивают: а как понять, какая продукция попадает в коридор, а какая — нет? Именно здесь свою роль может сыграть новая маркировка", — сказал он.

Сейчас профильные ведомства разрабатывают конкретные критерии для новой маркировки. Пока понятно одно — она будет проводиться на добровольной основе.

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© Facebook / Uzexpocentre
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Среди ее главных задач — формирование узнаваемости узбекской текстильной продукции и ее положительного имиджа в мире. Получение маркировки Uztextile будет означать, что продукция соответствует всем самым строгим требованиям, предъявляемым на рынках Евросоюза, США, Японии и Южной Кореи.

"В Uztextile мы намерены включить соответствие продукции санитарным и экологическим нормам, а в перспективе — и нормам социальной ответственности производителя. Текстильное предприятие, понимая, что наличие маркировки открывает ему большие экспортные перспективы, будет само стремиться улучшать качество и условия производства. Это будет сертификат, объединяющий все основные международные требования к текстильной продукции", — отметил начальник управления "Узтекстильпрома" Жасур Рустамбеков.

Напомним, что по итогам прошлого года предприятия легкой промышленности Узбекистана, по предварительным данным, экспортировали продукции на 1,1 миллиарда долларов.

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SS MIRZA / AFP
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Продукция отечественных текстильных предприятий поставлялась более чем в 50 стран мира, а доля товаров с высокой добавленной стоимостью превысила 40%. Если в начале 2017 года насчитывалось 293 предприятия-экспортера, то по итогам года их количество достигло 350. Кроме того, росту экспортных показателей способствовала деятельность 64 торговых домов, открытых в зарубежных странах.

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