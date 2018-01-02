Текстильщики сменят маркировку Made in Uzbekistan на Uztextile

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В Узбекистане в ближайшем будущем планируется ввести новую маркировку для отечественной текстильной продукции Uztextile, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам председателя правления ассоциации "Узтекстильпром" Ильхома Хайдарова, новая маркировка вполне может заменить для текстильщиков действующую сейчас Made in Uzbekistan.
"Мы планируем помочь нашим предприятиям консолидироваться под единой маркировкой. Это даст им возможность рассчитывать на преференции при экспортных поставках. Так, например, сейчас мы прорабатываем с российскими партнерами вариант "зеленого коридора" для текстильной продукции из Узбекистана. Они вполне логично спрашивают: а как понять, какая продукция попадает в коридор, а какая — нет? Именно здесь свою роль может сыграть новая маркировка", — сказал он.
Сейчас профильные ведомства разрабатывают конкретные критерии для новой маркировки. Пока понятно одно — она будет проводиться на добровольной основе.
"В Uztextile мы намерены включить соответствие продукции санитарным и экологическим нормам, а в перспективе — и нормам социальной ответственности производителя. Текстильное предприятие, понимая, что наличие маркировки открывает ему большие экспортные перспективы, будет само стремиться улучшать качество и условия производства. Это будет сертификат, объединяющий все основные международные требования к текстильной продукции", — отметил начальник управления "Узтекстильпрома" Жасур Рустамбеков.
Напомним, что по итогам прошлого года предприятия легкой промышленности Узбекистана, по предварительным данным, экспортировали продукции на 1,1 миллиарда долларов.
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