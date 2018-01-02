Центробанк не ждет в 2018 году существенного обрушения курса сума

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Центробанк Узбекистана не ожидает существенной девальвации обменного курса сума в 2018 году, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным регулятора, прогнозируемое положительное сальдо по международным текущим операциям указывает на отсутствие фундаментальных факторов и причин для серьезной девальвации.

Среди основных возможных рисков для финансовой системы регулятор называет усиление инфляционного давления. Оно может возникнуть из-за нескольких факторов, среди которых, например, превышение спроса на импорт над его ожидаемым уровнем.

Это может произойти в условиях расширения объемов строительных работ и развития инфраструктуры, а также прилагаемых усилий по достижению определенных показателей экономического роста.

ЦБ отмечает, что к изменению объемов ликвидности в банковской системе и денежной массы в экономике может привести и превышение расходов госбюджета над ранее предусмотренными объемами из-за дополнительного финансирования программ социальной поддержки населения и развития регионов республики.

Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, по мнению специалистов ЦБ, станет причиной более быстрого темпа увеличения чистых внешних активов банковской системы и дополнительного роста денежной массы. Также рост денежной массы может наблюдаться в результате продолжения процесса перетока средств из внебанковского оборота в банковскую систему.

В целом, по данным регулятора, внешнеэкономическая либерализация, повышение заработной платы и цен на энергоресурсы также станут факторами, которые сыграют в пользу сохранения инфляционного давления и снижения эффективности денежно-кредитной политики в 2018 году.

Напомним, что регулятор в этом году намерен удержать инфляцию на уровне 12-15%. При этом ЦБ уверен, что прогнозируемое исполнение государственного бюджета с профицитом позволит предотвратить резкое увеличение денежной массы.

Для уменьшения инфляционного давления в экономике он будет активно и гибко использовать денежно-кредитные инструменты, оказывающие воздействие на объем ликвидности и денежной массы в банковской сфере.

Проведение жесткой денежно-кредитной политики, по данным Центробанка, обеспечит положительные реальные процентные ставки и уменьшит влияние внутренних факторов на резкое колебание обменного курса.

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