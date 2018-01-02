15:34 02 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Узбекская валюта - сум

Центробанк не ждет в 2018 году существенного обрушения курса сума

Sputnik
Экономика
Получить короткую ссылку
247 0 0

Среди основных возможных рисков для финансовой системы регулятор называет усиление инфляционного давления

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Центробанк Узбекистана не ожидает существенной девальвации обменного курса сума в 2018 году, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным регулятора, прогнозируемое положительное сальдо по международным текущим операциям указывает на отсутствие фундаментальных факторов и причин для серьезной девальвации.

Среди основных возможных рисков для финансовой системы регулятор называет усиление инфляционного давления. Оно может возникнуть из-за нескольких факторов, среди которых, например, превышение спроса на импорт над его ожидаемым уровнем.

Bloomberg Tower
© Flickr/ Scott Beale / Laughing Squid
Агентство Блумберг признало сум худшей валютой 2017 года
Это может произойти в условиях расширения объемов строительных работ и развития инфраструктуры, а также прилагаемых усилий по достижению определенных показателей экономического роста.

ЦБ отмечает, что к изменению объемов ликвидности в банковской системе и денежной массы в экономике может привести и превышение расходов госбюджета над ранее предусмотренными объемами из-за дополнительного финансирования программ социальной поддержки населения и развития регионов республики.

Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, по мнению специалистов ЦБ, станет причиной более быстрого темпа увеличения чистых внешних активов банковской системы и дополнительного роста денежной массы. Также рост денежной массы может наблюдаться в результате продолжения процесса перетока средств из внебанковского оборота в банковскую систему.

В целом, по данным регулятора, внешнеэкономическая либерализация, повышение заработной платы и цен на энергоресурсы также станут факторами, которые сыграют в пользу сохранения инфляционного давления и снижения эффективности денежно-кредитной политики в 2018 году.

Напомним, что регулятор в этом году намерен удержать инфляцию на уровне 12-15%. При этом ЦБ уверен, что прогнозируемое исполнение государственного бюджета с профицитом позволит предотвратить резкое увеличение денежной массы.

Работа за компьютером
© pixabay
В 2018 году сумы в валюту можно будет переводить онлайн
Для уменьшения инфляционного давления в экономике он будет активно и гибко использовать денежно-кредитные инструменты, оказывающие воздействие на объем ликвидности и денежной массы в банковской сфере.

Проведение жесткой денежно-кредитной политики, по данным Центробанка, обеспечит положительные реальные процентные ставки и уменьшит влияние внутренних факторов на резкое колебание обменного курса.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Сум завершает год падением к доллару и евро
Узбекские банки начали отправлять денежные переводы за границу в сумах
Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Участники проекта Ты супер! Танцы во время экскурсии в Царском Селе
Участницы шоу "Ты супер! Танцы" из Узбекистана в Санкт-Петербурге
СПУТНИК_Как встретили Новый год в разных городах мира
Фейерверки, смех и поздравления: встреча Нового года в разных странах
Календарь праздничных дней в 2018 году
Календарь праздничных дней в 2018 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054