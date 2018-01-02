Физлицам в Узбекистане снизили максимальный налог на доходы

Средняя ставка налога на доходы физических лиц (от 5 до 10 минимальных зарплат) и максимальная (свыше 10 мзп) снижены на 0,5% — до 16,5% и 22,5% соответственно

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Средняя и максимальная ставки на доходы для физических лиц снижены в Узбекистане с 1 января, в то же время увеличен размер взноса на индивидуальные накопительные пенсионные счета, налог на имущество будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимости.

Соответствующая информация содержится в обнародованном во вторник в местной прессе постановлении президента Шавката Мирзиёева.

В частности, средняя ставка налога на доходы физических лиц (от 5 до 10 минимальных зарплат) и максимальная (свыше 10 мзп) снижены на 0,5% — до 16,5% и 22,5% соответственно.

При этом сохранена минимальная ставка налога на доходы физлиц (до 5 мзп) — 7,5%.

Sputnik Узбекистан снизит налоги в 2018 году

В соответствии с документом, с 1 января увеличен размер обязательных ежемесячных взносов, перечисляемых на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан, с 1% до 2% от доходов, подлежащих налогообложению.

Постановлением также определено, что с 2018 года налог на имущество физических лиц будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимости, ее минимальная цена составит не ниже 42 миллионов сумов (5,25 тысячи долларов). Ранее данный налог исчислялся исходя из инвентаризационной стоимости имущества.



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