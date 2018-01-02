19:40 02 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Узбекские сумы

Физлицам в Узбекистане снизили максимальный налог на доходы

CC BY 2.0 / Peretz Partensky / Inflation
Экономика
Получить короткую ссылку
447 0 0

Средняя ставка налога на доходы физических лиц (от 5 до 10 минимальных зарплат) и максимальная (свыше 10 мзп) снижены на 0,5% — до 16,5% и 22,5% соответственно

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Средняя и максимальная ставки на доходы для физических лиц снижены в Узбекистане с 1 января, в то же время увеличен размер взноса на индивидуальные накопительные пенсионные счета, налог на имущество будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимости.

Соответствующая информация содержится в обнародованном во вторник в местной прессе постановлении президента Шавката Мирзиёева.

В частности, средняя ставка налога на доходы физических лиц (от 5 до 10 минимальных зарплат) и максимальная (свыше 10 мзп) снижены на 0,5% — до 16,5% и 22,5% соответственно.

При этом сохранена минимальная ставка налога на доходы физлиц (до 5 мзп) — 7,5%.

Кошелек с деньгами
Sputnik
Узбекистан снизит налоги в 2018 году
В соответствии с документом, с 1 января увеличен размер обязательных ежемесячных взносов, перечисляемых на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан, с 1% до 2% от доходов, подлежащих налогообложению.

Постановлением также определено, что с 2018 года налог на имущество физических лиц будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимости, ее минимальная цена составит не ниже 42 миллионов сумов (5,25 тысячи долларов). Ранее данный налог исчислялся исходя из инвентаризационной стоимости имущества.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

В Узбекистане могут поднять налоги на объекты недвижимости физлиц
Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мыс Бурхан на острове Ольхон на Байкале
Сердце Байкала — остров Ольхон
СПУТНИК_Слоненок Эдгар в Берлинском зоопарке отпраздновал двухлетие
Большой и милый: слоненок Эдгар отпраздновал двухлетие
Календарь праздничных дней в 2018 году
Календарь праздничных дней в 2018 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054