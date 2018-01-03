Терминалы Uzcard начали принимать карты китайской Unionpay

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. В Узбекистане впервые в истории появилась возможность оплаты товаров и услуг международными пластиковыми картами Unionpay International через обычные терминалы системы Uzcard, сообщает корреспондент Sputnik.
Эта услуга была запущена Единым общереспубликанским центром процессинга и "Кишлок курилиш банком".
Теперь терминалы, установленные в торговых точках и пунктах обслуживания, имеют возможность одновременно обслуживать карты Uzcard и UnionPay International. Для осуществления данной операции достаточно загрузить на них специальную программу.
Реализация этого проекта, по мнению специалистов, создаст дополнительные удобства для иностранных гостей и в перспективе будет способствовать дальнейшему увеличению туристического потока.
В будущем "Кишлок курилиш банк" намерен запустить оплату через свои терминалы Uzcard пластиковыми картами и других международных платежных систем.
В странах СНГ карты UnionPay принимаются в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Азербайджане.
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