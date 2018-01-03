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Оплата покупки через терминал пластиковой банковской картой

Терминалы Uzcard начали принимать карты китайской Unionpay

© Sputnik/ Рухкян
Экономика
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Специалисты банка уже начали подключение к данному сервису представителей розничной торговли и сферы услуг в регионах страны, наиболее популярных у иностранных туристов

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. В Узбекистане впервые в истории появилась возможность оплаты товаров и услуг международными пластиковыми картами Unionpay International через обычные терминалы системы Uzcard, сообщает корреспондент Sputnik.

Эта услуга была запущена Единым общереспубликанским центром процессинга и "Кишлок курилиш банком".

Теперь терминалы, установленные в торговых точках и пунктах обслуживания, имеют возможность одновременно обслуживать карты Uzcard и UnionPay International. Для осуществления данной операции достаточно загрузить на них специальную программу.

Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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В настоящее время специалисты банка уже начали подключение к данному сервису представителей розничной торговли и сферы услуг в регионах страны, наиболее популярных у иностранных туристов. Среди них — Самарканд, Бухара, Хиву и другие города.

Реализация этого проекта, по мнению специалистов, создаст дополнительные удобства для иностранных гостей и в перспективе будет способствовать дальнейшему увеличению туристического потока.

В будущем "Кишлок курилиш банк" намерен запустить оплату через свои терминалы Uzcard пластиковыми картами и других международных платежных систем.

Терминал оплаты услуг
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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Напомним, что China UnionPay была создана в 2002 году в качестве национальной платежной системы Китая. Ее акционерами являются все крупные банки Китая. Сегодня карты Unionpay принимают в 156 странах мира. Общее количество торговых точек, обслуживающих эти карты, перевалило за 27 миллионов, из которых только 10 миллионов находятся в Китае.

В странах СНГ карты UnionPay принимаются в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Азербайджане.

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Теги:
Uzcard, Хива, Бухара, Самарканд, Узбекистан, Туризм, Банки, Центральный банк



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