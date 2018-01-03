Владельцем 100% акций Ziraat Bank Uzbekistan стал турецкий банк Ziraat

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Турецкий банк T.C. Ziraat Bankasi после покупки доли узбекского Агробанка увеличил свою долю в Узбекско-турецком банке (УТ-банке, Ziraat Bank Uzbekistan) с 50% до 100%, сообщает РИА Новости.
"Единственным акционером УТ-банка стал Ziraat Bankasi, процесс преобразования банка завершен", — уточнил собеседник агентства.
Сумма сделки по покупке турецким банком доли Агробанка в размере 50% не разглашается.
Центральный банк Узбекистана в конце 2017 году зарегистрировал новую редакцию устава банка с новым названием Ziraat Bank Uzbekistan, уточнил представитель банка.
В октябре Ziraat и Агробанк подписали предварительное соглашение о доведении доли турецкого банка в УТ-банке до 100%. Банк Ziraat был основан в 1863 году и является крупнейшей кредитной организацией Турции.
В настоящее время в Узбекистане действуют пять банков с участием иностранного капитала.
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