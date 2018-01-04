В Узбекистане начали выпускать экскурсионные автобусы

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане произведена первая партия из 50 автобусов, предназначенных для проведения внутригородских экскурсий и специальных туров для иностранных туристов, сообщает корреспондент Sputnik.
По данным Госкомтуризма, в автобусах SAZ HD 50, производимых Самаркандским автомобильным заводом, не только созданы самые комфортные условия для путешественников, но и учтены все необходимые требования по безопасности.
"Салон автобуса оснащен кондиционером, телевизором, Wi-Fi, микрофоном, современной аудиосистемой. Каждое сиденье оборудовано ремнями безопасности, также имеется видеокамера, которая обеспечивает дополнительную безопасность туристам", — отметили в комитете.
Кроме того, автобус рассчитан на 29 сидячих мест и соответствует экологическому стандарту Евро-4.
Кроме того, в первом квартале 2018 года в Узбекистане планируется выпустить первые междугородние автобусы совместно с немецкой MAN. Это позволит создать благоприятные условия для дальнейшего развития индустрии туризма.
Напомним, что в конце декабря прошлого года компания JV MAN Auto-Uzbekistan передала "Тошшахартрансхизмат" первую партию из 50 современных низкопольных автобусов MAN A22 CNG, работающих на сжатом природном газе.
Новый низкопольный автобус длиной 12 метров производится на базе шасси MAN. Его легкий алюминиевый кузов позволил снизить нагрузку на дорожное покрытие мегаполисов, продлевая срок его эксплуатации. Широкий и просторный размер кузова, а также возможность различной компоновки сидений обеспечивают достаточное пространство для перевозки до 90 пассажиров.
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