В Узбекистане начали выпускать экскурсионные автобусы

В автобусах SAZ HD 50, производимых Самаркандским автомобильным заводом, не только созданы самые комфортные условия для путешественников, но и учтены все необходимые требования по безопасности

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане произведена первая партия из 50 автобусов, предназначенных для проведения внутригородских экскурсий и специальных туров для иностранных туристов, сообщает корреспондент Sputnik.

По данным Госкомтуризма, в автобусах SAZ HD 50, производимых Самаркандским автомобильным заводом, не только созданы самые комфортные условия для путешественников, но и учтены все необходимые требования по безопасности.

"Салон автобуса оснащен кондиционером, телевизором, Wi-Fi, микрофоном, современной аудиосистемой. Каждое сиденье оборудовано ремнями безопасности, также имеется видеокамера, которая обеспечивает дополнительную безопасность туристам", — отметили в комитете.

Кроме того, автобус рассчитан на 29 сидячих мест и соответствует экологическому стандарту Евро-4.

Кроме того, в первом квартале 2018 года в Узбекистане планируется выпустить первые междугородние автобусы совместно с немецкой MAN. Это позволит создать благоприятные условия для дальнейшего развития индустрии туризма.

Напомним, что в конце декабря прошлого года компания JV MAN Auto-Uzbekistan передала "Тошшахартрансхизмат" первую партию из 50 современных низкопольных автобусов MAN A22 CNG, работающих на сжатом природном газе.

Sputnik Ташкент получил первые 50 низкопольных автобусов MAN

В этом году компания поставит Ташкенту еще 110 таких автобусов, а в 2019 году — 190. Всего за три года планируется пополнить столичный автопарк 350 автобусами MAN. Все они будут собраны на заводе в Самарканде.

Новый низкопольный автобус длиной 12 метров производится на базе шасси MAN. Его легкий алюминиевый кузов позволил снизить нагрузку на дорожное покрытие мегаполисов, продлевая срок его эксплуатации. Широкий и просторный размер кузова, а также возможность различной компоновки сидений обеспечивают достаточное пространство для перевозки до 90 пассажиров.

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