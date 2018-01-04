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На раскройном участке текстильного предприятия в Узбекистане

Турецкий поставщик текстиля для "оборонки" создаст СП в Узбекистане

Sputnik / Дмитрий Виноградов
Экономика
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Турецкая "Норм Лтд." нацелена на организацию производства текстиля с применением карбон-технологии и высококачественного хлопкового волокна

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Один из крупнейших турецких производителей текстильных изделий для оборонной промышленности — компания "Норм Лтд." планирует создать в Узбекистане совместное брендовое производство, сообщает корреспондент Sputnik.

Узбекская и турецкая стороны уже провели первый раунд переговоров в конце декабря прошлого года в Ташкенте. "Норм Лтд." прежде всего нацелена на организацию производства текстиля с применением карбон-технологии и высококачественного хлопкового волокна.

Стенд Узбекистана, архивное фото
© Jahon
Текстильщики сменят маркировку Made in Uzbekistan на Uztextile
Представитель турецкой компании Желал Огутгуллери в ходе встречи с руководством "Узтекстильпрома" отметил созданные в стране благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе относительно низкие затраты на электроэнергию и квалифицированную рабочую силу, доступность сырья.

"Норм Лтд." намерена использовать при создании производства в Узбекистане свои уникальные технологии. Новое СП позволит турецкой стороне диверсифицировать экспорт и укрепиться на рынках соседних стран, среди которых Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Туркмения и Афганистан.

"По итогам переговоров стороны договорились, что в январе 2018 года рабочая группа турецкой компании посетит Узбекистан для детального изучения создаваемого проекта и обсуждения конкретных направлений сотрудничества", — отметили в "Узтекстильпром".

На сегодняшний день "Норм Лтд." поставляет свою продукцию не только армии Турции, но и войсковым частям США, Индии и Великобритании. Текстильные предприятия Узбекистана в свою очередь обшивают узбекских военнослужащих и осуществляют поставки текстиля армии России.

Напомним, что по итогам прошлого года предприятия узбекской легкой промышленности экспортировали продукции более чем на 1,1 миллиарда долларов. Товары отечественных текстильных предприятий поставлялись в 50 стран мира, а доля продукции с высокой добавленной стоимостью превысила 40%.

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Теги:
Узтекстильпром, Турция, Текстильное производство



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