03:12 05 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Блок редуктирования, для регуляции давления газа в трубопроводе

В Узбекистане вводится единая цена на сжиженный газ для населения

Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
Получить короткую ссылку
201730

Единый тариф будет вводится в два этапа: с 1 апреля цена в ряде регионов будет отличаться, а уже с августа 2018 года тариф по всей стране составит 800 сумов за один килограмм сжиженного газа

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане вводится единая розничная цена на сжиженный газ для населения, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено постановлением правительства, подписанным в конце декабря прошлого года.

Необходимость введения единой цены объясняется системными проблемами в обеспечении населения сжиженным газом, а также серьезными хищениями и злоупотреблениями в этой сфере.

Правительство намерено ввести единую цену в два этапа. Сначала с 1 апреля 2018 года для каждого из регионов страны будет установлена своя цена за 1 килограмм сжиженного газа.

Самая высокая стоимость топлива будет в Каракалпакстане и Хорезмской области — 720 сумов. Население Андижанской, Наманганской, Ферганской и Ташкентской областей заплатят 700 сумов, а остальных областей — по 500 сумов за 1 килограмм сжиженного газа.

На втором этапе, начиная с 1 августа 2018 года, по всей республике будет установлена единая цена в размере 800 сумов за 1 килограмм сжиженного газа. В дальнейшем она будет меняться в привязке к изменению цен на природный газ, реализуемый населению.

Водопроводный кран
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Предоплата в 100% вводится за водоснабжение в Узбекистане
Отметим, что сегодня в стране реализуется специальная программа по развитию инфраструктуры обеспечения населения сжиженным газом. В 2017 году было построено 40 сервисных центров для хранения и реализации бытовых газовых баллонов, закуплено 40 специальных авто для их перевозки, введено в эксплуатацию пять газонаполнительных пунктов.

Только в прошлом году населению было передано 750 тысяч баллонов, в результате их общая численность по республике превысила 3,7 миллиона штук.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Цены на газ в Узбекистане увеличатся на 12%
В Узбекистане введут наценку на газ и электричество
Теги:
Узбекистан, Газ



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мыс Бурхан на острове Ольхон на Байкале
Сердце Байкала — остров Ольхон
Пакистанцы сожгли флаг США
Твит раздора: Пакистанцы в знак протеста сожгли флаг США
Что принесет в нашу жизнь желтая собака
Лает или хвостом виляет: чего ждать в год собаки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054