В Узбекистане вводится единая цена на сжиженный газ для населения

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане вводится единая розничная цена на сжиженный газ для населения, сообщает корреспондент Sputnik.
Это предусмотрено постановлением правительства, подписанным в конце декабря прошлого года.
Необходимость введения единой цены объясняется системными проблемами в обеспечении населения сжиженным газом, а также серьезными хищениями и злоупотреблениями в этой сфере.
Правительство намерено ввести единую цену в два этапа. Сначала с 1 апреля 2018 года для каждого из регионов страны будет установлена своя цена за 1 килограмм сжиженного газа.
Самая высокая стоимость топлива будет в Каракалпакстане и Хорезмской области — 720 сумов. Население Андижанской, Наманганской, Ферганской и Ташкентской областей заплатят 700 сумов, а остальных областей — по 500 сумов за 1 килограмм сжиженного газа.
На втором этапе, начиная с 1 августа 2018 года, по всей республике будет установлена единая цена в размере 800 сумов за 1 килограмм сжиженного газа. В дальнейшем она будет меняться в привязке к изменению цен на природный газ, реализуемый населению.
Только в прошлом году населению было передано 750 тысяч баллонов, в результате их общая численность по республике превысила 3,7 миллиона штук.
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