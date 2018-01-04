В Узбекистане вводится единая цена на сжиженный газ для населения

Единый тариф будет вводится в два этапа: с 1 апреля цена в ряде регионов будет отличаться, а уже с августа 2018 года тариф по всей стране составит 800 сумов за один килограмм сжиженного газа

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане вводится единая розничная цена на сжиженный газ для населения, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено постановлением правительства, подписанным в конце декабря прошлого года.

Необходимость введения единой цены объясняется системными проблемами в обеспечении населения сжиженным газом, а также серьезными хищениями и злоупотреблениями в этой сфере.

Правительство намерено ввести единую цену в два этапа. Сначала с 1 апреля 2018 года для каждого из регионов страны будет установлена своя цена за 1 килограмм сжиженного газа.

Самая высокая стоимость топлива будет в Каракалпакстане и Хорезмской области — 720 сумов. Население Андижанской, Наманганской, Ферганской и Ташкентской областей заплатят 700 сумов, а остальных областей — по 500 сумов за 1 килограмм сжиженного газа.

На втором этапе, начиная с 1 августа 2018 года, по всей республике будет установлена единая цена в размере 800 сумов за 1 килограмм сжиженного газа. В дальнейшем она будет меняться в привязке к изменению цен на природный газ, реализуемый населению.

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Отметим, что сегодня в стране реализуется специальная программа по развитию инфраструктуры обеспечения населения сжиженным газом. В 2017 году было построено 40 сервисных центров для хранения и реализации бытовых газовых баллонов, закуплено 40 специальных авто для их перевозки, введено в эксплуатацию пять газонаполнительных пунктов.

Только в прошлом году населению было передано 750 тысяч баллонов, в результате их общая численность по республике превысила 3,7 миллиона штук.

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