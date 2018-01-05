Узбекистан к 2020 году намерен занять ведущее место по добыче угля

Напомним, в июле прошлого года президент Шавкат Мирзиёев постановил передать угольную промышленность страны (АО "Узбекуголь", АО "Шаргунькумир") в состав АО "Узбекистон темир йуллари"

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Узбекистан намерен в течение ближайших двух лет значительно увеличить добычу угля за счет модернизации АО "Шаргунькумир", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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В рамках этого проекта ежегодная добыча каменного угля на Шаргуньском месторождении в Сурхандарьинской области вырастет с добываемых в настоящее время 150 тысяч тонн до 900 тысяч тонн.

Как сообщили в пресс-службе компании "Узбекистон темир йуллари", китайская компания China Railway Tunnel Group уже приступила к реализации этого проекта. Сейчас специалистам из Поднебесной предстоит очистка десяти заваленных старых шахт общей протяженностью 1,5 тысячи метров, а также бурение 2227 метров тоннеля для добычи дополнительных объемов сырья.

Общая стоимость проекта составляет 105,5 миллиона долларов. Завершение подготовительных и благоустроительных работ, а также начало добычи угля планируется к первому кварталу 2020 года. Для доставки продукции от "Шаргунькумир" будет проложена новая 20-километровая железная дорога. Одновременно будут реконструированы существующие магистрали.

Кроме того, в рамках проекта ожидается не только создание дополнительных рабочих мест, но и обучение работников предприятия "Шаргунькумир", которые в будущем самостоятельно будут добывать уголь с использованием современных энергоэффективных технологий.

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По прогнозным расчетам, запасы угля на Шаргуньском месторождении превышают 33 миллиона тонн. Это самое богатое месторождение в республике. Сейчас ведущими странами по добыче угля считаются Китай, США, Индия, Германия, Россия, Украина. В свою очередь Узбекистан также планирует пополнить этот список. Реализация проекта позволит полностью удовлетворять потребность страны в угле и увеличить ее экспортные показатели.

Напомним, что в июле прошлого года президент Шавкат Мирзиёев постановил передать угольную промышленность страны (АО "Узбекуголь", АО "Шаргунькумир") в состав АО "Узбекистон темир йуллари". Такое решение было мотивировано тем, что действующая система управления угольной отраслью не обеспечивала своевременное и эффективное выполнение поставленных задач.

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