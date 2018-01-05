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Мирзиёев одобрил соглашение с Европейским инвестиционным банком

CC BY 2.0 / Joel Bombardier / baksheesh
Экономика
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Правительство Узбекистана и ЕИБ в октябре 2017 года в Вашингтоне подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, предусматривающее начало работы финансового учреждения в стране

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одобрил рамочное соглашение о сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, соответствующее постановление узбекского лидера обнародовано в национальной базе данных законодательства республики.

В соответствии с постановлением, Госкомитет Узбекистана по инвестициям определен ответственным органом за взаимодействие с ЕИБ и реализацию указанного договора.

Подпись документов
© Foto: jarmoluk
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Мирзиеев поручил министерству юстиции Узбекистана выдать приемлемое для банка юридическое заключение относительно законной силы подписанного рамочного соглашения.

"Министерству иностранных дел Республики Узбекистан направить соответствующее уведомление о выполнении Республикой Узбекистан внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора", — говорится в постановлении.

Узбекистан является четвертой страной в Центральной Азии, где будет вести свою деятельность ЕИБ. К настоящему времени банк уже предоставил около 710 миллионов евро Казахстану, Киргизии и Таджикистану на финансирование проектов в инфраструктурной сфере, а также малом и среднем бизнесе.

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Теги:
Европейский инвестиционный банк, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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