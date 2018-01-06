11:59 06 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент0°C
Прямой эфир
Поиск
Знак процента

Центробанк Узбекистана с 2018 года введет беззалоговое кредитование

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (64)
33220

Данная мера принята для поддержания ликвидности банков в целях обеспечения бесперебойности проведения платежей

ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в закон "О Центральном банке республики", предусматривающие введение беззалогового кредитования ЦБ в условиях возникновения дефицита ликвидности у банков страны, текст закона обнародован в пятницу в местной прессе.

Узбекская валюта - сум
Sputnik
Центробанк не ждет в 2018 году существенного обрушения курса сума
"В случаях возникновения в банках дефицита ликвидности и отсутствия залоговых активов… Центральный банк вправе предоставлять банкам краткосрочные кредиты без обеспечения в порядке и на условиях, устанавливаемых Центральным банком", — указывается в поправках, внесенных в текст закона. Ранее данная возможность не предусматривалась нормативно-законодательными актами.

В соответствии с поправками, порядок и условия беззалогового кредитования в этом случае ЦБ публикует в СМИ и на своем официальном сайте.

"Данная мера принята для поддержания ликвидности банков в целях обеспечения бесперебойности проведения платежей и обеспечения открытости и доступности информации об условиях беззалогового кредитования банков", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.

График
© Pixabay
Центробанк Узбекистана прогнозирует рост ВВП в 2018 году на 5,5-6%
ЦБ Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом Мирзиеева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу. В стране ранее существовала практика множественности валютных курсов. В частности, разница между официальным курсом ЦБ и стоимостью доллара на "черном" рынке, где покупали валюту население и малый бизнес, достигала двукратной величины.

В тоже время, по мнению экспертов Международного валютного фонда, объявленная свободная конвертация сума будет сопровождаться инфляционным давлением. В 2018 правительство прогнозирует уровень инфляции в пределах 12,4-13,4% против 12%, ожидаемых по итогам 2017 года. По официальным данным, уровень инфляции по итогам 2016 года составлял 5,7%. Фонд также указал на возможные сложности с ликвидностью банковских кредитов и приветствовал повышение ставки рефинансирования ЦБ в июне с 9% до 14% годовых.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (64)
Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Опять пришло это время года
Новый год: как видят этот праздник наши хвостатые друзья
СПУТНИК_Робокоп из Индии
На страже порядка: "робокоп" станет патрулировать города в Индии
Что принесет в нашу жизнь желтая собака
Лает или хвостом виляет: чего ждать в год собаки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054