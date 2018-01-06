Центробанк Узбекистана с 2018 года введет беззалоговое кредитование

ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в закон "О Центральном банке республики", предусматривающие введение беззалогового кредитования ЦБ в условиях возникновения дефицита ликвидности у банков страны, текст закона обнародован в пятницу в местной прессе.
В соответствии с поправками, порядок и условия беззалогового кредитования в этом случае ЦБ публикует в СМИ и на своем официальном сайте.
"Данная мера принята для поддержания ликвидности банков в целях обеспечения бесперебойности проведения платежей и обеспечения открытости и доступности информации об условиях беззалогового кредитования банков", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.
В тоже время, по мнению экспертов Международного валютного фонда, объявленная свободная конвертация сума будет сопровождаться инфляционным давлением. В 2018 правительство прогнозирует уровень инфляции в пределах 12,4-13,4% против 12%, ожидаемых по итогам 2017 года. По официальным данным, уровень инфляции по итогам 2016 года составлял 5,7%. Фонд также указал на возможные сложности с ликвидностью банковских кредитов и приветствовал повышение ставки рефинансирования ЦБ в июне с 9% до 14% годовых.
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