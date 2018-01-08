Мирзиёев назвал историческим соглашение с "Росатомом" о проекте АЭС

В конце декабря "Росатом" и правительство Узбекистана подписали в Ташкенте межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал историческим соглашение правительства страны и госкорпорации "Росатом", предусматривающее проект строительства атомной электростанции (АЭС) в республике, сообщает Podrobno.uz.

© Sputnik/ Александр Кряжев Россия может профинансировать строительство АЭС в Узбекистане

"Говоря о планах по строительству первой атомной электростанции (АЭС), глава государства назвал историческим соглашение, подписанное с Россией, которое предусматривает сотрудничество в этой области", — сообщает podrobno.uz в материале по итогам выступления Мирзиёева на внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Ташкентской области в минувшие выходные.

"Впервые в истории подписано соглашение о строительстве АЭС, мы думаем о завтрашнем дне. Нужно задаться вопросом, что достанется будущему поколению", — цитирует издание Мирзиёева.

Ранее сообщалось, что в рамках подписанного соглашения стороны намерены возобновить работы по таким направлениям, как поставка топлива для исследовательского реактора Института ядерной физики Академии наук Узбекистана, создание линейки фармпрепаратов на основе изотопов, а также сотрудничество в сфере разведки и добычи урана.

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