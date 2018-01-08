Мирзиёев назвал историческим соглашение с "Росатомом" о проекте АЭС

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал историческим соглашение правительства страны и госкорпорации "Росатом", предусматривающее проект строительства атомной электростанции (АЭС) в республике, сообщает Podrobno.uz.
"Впервые в истории подписано соглашение о строительстве АЭС, мы думаем о завтрашнем дне. Нужно задаться вопросом, что достанется будущему поколению", — цитирует издание Мирзиёева.
Ранее сообщалось, что в рамках подписанного соглашения стороны намерены возобновить работы по таким направлениям, как поставка топлива для исследовательского реактора Института ядерной физики Академии наук Узбекистана, создание линейки фармпрепаратов на основе изотопов, а также сотрудничество в сфере разведки и добычи урана.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.