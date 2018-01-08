В Узбекистане бизнесу предоставят налоговые каникулы до двух лет

Данная мера направлена на упрощение системы налогообложения, внедрение современных методов налогового администрирования, повышение собираемости налогов и других обязательных платежей

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Налоговые каникулы сроком до двух лет будут предоставляться с 2018 года в Узбекистане хозяйствующим субъектам в случае финансовых затруднений.

Соответствующие поправки в законодательство о налоговом администрировании подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, текст документа опубликован в понедельник в местной прессе.

В соответствии с поправками, "налоговые каникулы предоставляются добросовестным налогоплательщикам, столкнувшимся с временными финансовыми затруднениями, на срок до двадцати четырех месяцев с момента принятия соответствующего решения о предоставлении налоговых каникул".

К добросовестным относятся налогоплательщики, которые в течение последних двух лет своевременно и в полном объеме исполняли налоговые обязательства. Налоговые каникулы добросовестным налогоплательщикам, а также отсрочка или рассрочка уплаты налоговой задолженности предоставляются кабинетом министров республики или уполномоченным им органом, указывается в тексте закона.

Мирзиёев в июле 2017 года выступил с инициативой о предоставлении налоговых каникул бизнесу, подписав соответствующий указ. Данная мера была направлена на последовательное упрощение системы налогообложения, внедрение современных методов налогового администрирования, повышение собираемости налогов и других обязательных платежей, говорилось в тексте указа.

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