00:30 09 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Купюры номиралом пятьдесят тысяч сум

Лимит снятия наличных в узбекских банкоматах вырос в два раза

Sputnik
Экономика
Получить короткую ссылку
520 0 0

В банкоматах Нацбанка за операцию по снятию средств придется заплатить комиссию в один процент

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. С 2018 года лимит снятия наличных в узбекских банкоматах, установленных в общественных местах, вырос в два раза: со 100 до 200 тысяч сумов. Об этом передает Podrobno.uz.

На рынках Ташкента заработали банкоматы для выдачи наличных
© uz24.uz
Банки Узбекистана закупят свыше 200 банкоматов для выдачи наличных
Нацбанк подтвердил информацию об увеличении дневного лимита для одной карты до 200 тысяч. При этом независимо от того, каким банком была выпущена карта, за операцию по снятию средств придется заплатить комиссию в один процент.

Специалист кол-центра в Ипотека-банке отметил, что лимит в банкоматах этого банка не изменился, то есть остался в пределах 100 тысяч сумов. Не изменились и условия — комиссия не взимается. 

Представитель "Узпромстройбанка" сообщил об увеличении лимита для банкоматов до 200 тысяч и полном отсутствии ограничений в кассах банках. Опять же, при условии, что в этих кассах имеется достаточная денежная масса. При этом для держателей карт от этого банка комиссия за операцию отсутствует, а владельцам карт от других банков придется ее заплатить. 

Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Нацбанк ищет поставщиков банкоматов для обслуживания карт Visa
Представитель Центрального банка республики в комментариях для Podrobno.uz отметил, что коммерческие банки вправе самостоятельно определять как лимиты для банкоматов, так и размеры комиссии за операцию. На начало 2018 года никакого регламентирующего документа от регулятора не выходило.

Напомним, что в ноябре прошедшего года на брифинге, организованном международным пресс-центром, первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов рассказал о планах коммерческих банков по увеличению количества банкоматов к началу 2018 года с общим доведением их до 200 единиц.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
банкоматы, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Газокомпрессорная станция
    Как во всем мире!

    С начала года в Казахстане выросла предельная оптовая цена на сжиженный нефтяной газ - Минэнерго объяснил это подорожанием на мировом рынке.

  • Мужчина на фоне флагов стран участников ЕАЭС. Архивное фото
    Места вакантны!

    Уволились все сотрудники отдела аппарата правительства по делам ЕАЭС - Чиновники получили выговоры за упущения в законе о Таможенном кодексе.

  • Шавкат Мирзиеев, архивное фото
    В ожидании визита

    Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о намерении посетить Таджикистан - ранее он заявлял, что его страна будет налаживать добрососедские отношения с Душанбе.

  • Измерительные и компрессорные станции в Грузии, фото из архива
    Только бизнес

    Отказ Грузии от российского газа в 2018 году в пользу азербайджанского связан с тем, что Тбилиси ожидает получить значительный объем "голубого топлива" от транзита.

  • Здание МВД и КГБ Беларуси
    Не попасться на удочку

    Министерство внутренних дел Беларуси предупреждает граждан страны об активизации "топ-менеджеров" известной финансовой пирамиды.

  • Спектакль Кьоджинские перепалки в исполнении студентов Щукинского училища
    Комедия с "абхазским акцентом"

    Худрук абхазской студии Театрального института имени Щепкина Елена Одинцова рассказала о дипломной работе студентов - спектакле "Кьоджинские перепалки".

  • iPhone
    Вызов за счет абонента

    Трендом 2017 года в Армении стали частые звонки из разных стран мира: с легкой руки мошенников со счетов армянских абонентов снимались деньги.

  • Пляжный волейбол, архивное фото
    Неожиданный триумф

    Латвийцы сенсационно выиграли первый в 2018 году этап мирового тура по пляжному волейболу в Нидерландах.

  • Витянис Андрюкайтис
    Поддерживаю!

    Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов поддержал позицию премьера Литвы о возобновлении политических отношений с Россией.

  • Новогодняя елка в Тирасполе
    Здесь будет храм!

    В Тирасполе появится новый храм во имя блаженной Матроны Московской. Архиепископ Савва совершил освящение креста и памятного камня на месте возведения церкви.

  • Кошелек с карточками и деньгами
    Облегченный отъем

    Поправка к Кодексу об исполнительном производстве уже разрешит судебным исполнителям в Эстонии арестовывать часть минимального дохода должника.

  • Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на передовой ДНР. 07.01.2018, Панорама
    На передовой

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил передовые позиции полка специального назначения ДНР и понаблюдал за военными учениями на полигоне.

  • Газокомпрессорная станция
    Как во всем мире!

    С начала года в Казахстане выросла предельная оптовая цена на сжиженный нефтяной газ - Минэнерго объяснил это подорожанием на мировом рынке.

  • Мужчина на фоне флагов стран участников ЕАЭС. Архивное фото
    Места вакантны!

    Уволились все сотрудники отдела аппарата правительства по делам ЕАЭС - Чиновники получили выговоры за упущения в законе о Таможенном кодексе.

  • Шавкат Мирзиеев, архивное фото
    В ожидании визита

    Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о намерении посетить Таджикистан - ранее он заявлял, что его страна будет налаживать добрососедские отношения с Душанбе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Певец Элвис Пресли, 1972 год
У Короля день рождения: топ снимков Элвиса Пресли
В российской семье живет настоящая пума
Вместо котенка: супруги из Пензы завели в квартире пуму
Что принесет в нашу жизнь желтая собака
Лает или хвостом виляет: чего ждать в год Собаки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054