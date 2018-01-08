Лимит снятия наличных в узбекских банкоматах вырос в два раза

В банкоматах Нацбанка за операцию по снятию средств придется заплатить комиссию в один процент

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. С 2018 года лимит снятия наличных в узбекских банкоматах, установленных в общественных местах, вырос в два раза: со 100 до 200 тысяч сумов. Об этом передает Podrobno.uz.

Нацбанк подтвердил информацию об увеличении дневного лимита для одной карты до 200 тысяч. При этом независимо от того, каким банком была выпущена карта, за операцию по снятию средств придется заплатить комиссию в один процент.

Специалист кол-центра в Ипотека-банке отметил, что лимит в банкоматах этого банка не изменился, то есть остался в пределах 100 тысяч сумов. Не изменились и условия — комиссия не взимается.

Представитель "Узпромстройбанка" сообщил об увеличении лимита для банкоматов до 200 тысяч и полном отсутствии ограничений в кассах банках. Опять же, при условии, что в этих кассах имеется достаточная денежная масса. При этом для держателей карт от этого банка комиссия за операцию отсутствует, а владельцам карт от других банков придется ее заплатить.

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Представитель Центрального банка республики в комментариях для Podrobno.uz отметил, что коммерческие банки вправе самостоятельно определять как лимиты для банкоматов, так и размеры комиссии за операцию. На начало 2018 года никакого регламентирующего документа от регулятора не выходило.

Напомним, что в ноябре прошедшего года на брифинге, организованном международным пресс-центром, первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов рассказал о планах коммерческих банков по увеличению количества банкоматов к началу 2018 года с общим доведением их до 200 единиц.

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