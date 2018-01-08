Лимит снятия наличных в узбекских банкоматах вырос в два раза

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. С 2018 года лимит снятия наличных в узбекских банкоматах, установленных в общественных местах, вырос в два раза: со 100 до 200 тысяч сумов. Об этом передает Podrobno.uz.
Специалист кол-центра в Ипотека-банке отметил, что лимит в банкоматах этого банка не изменился, то есть остался в пределах 100 тысяч сумов. Не изменились и условия — комиссия не взимается.
Представитель "Узпромстройбанка" сообщил об увеличении лимита для банкоматов до 200 тысяч и полном отсутствии ограничений в кассах банках. Опять же, при условии, что в этих кассах имеется достаточная денежная масса. При этом для держателей карт от этого банка комиссия за операцию отсутствует, а владельцам карт от других банков придется ее заплатить.
Напомним, что в ноябре прошедшего года на брифинге, организованном международным пресс-центром, первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов рассказал о планах коммерческих банков по увеличению количества банкоматов к началу 2018 года с общим доведением их до 200 единиц.
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