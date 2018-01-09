Инфляция в потребительском секторе Узбекистана в 2017 составила 14,4%

Согласно данным МВФ, инфляция в республике в 2018 году составит 14,3%, Центробанк Узбекистана в 2018 году прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5-13,5%

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Инфляция в потребительском секторе Узбекистана за 2017 год составила 14,4%, сообщило Управление статистики цен Государственного комитета по статистике.

Продовольственные товары стали дороже на 15,9%, непродовольственные — на 16,1%, услуги — на 8,6%.

При среднемесячном приросте потребительских цен на 1,1%, значительнее всего цены росли в ноябре и декабре 2017 года (на 2% и 2,7% за месяц), минимальным был рост цен в июне и июле (на 0,3% и 0,4% за месяц).

За 2017 год цены на фасоль выросли на 42,4%, яйца — на 36,1%, говядину — на 35,9%, горох — на 33,2%, мясо домашней птицы — на 33,1%, баранину — на 31,4%, сахар — на 28,8%, маргарин — на 21,3%, молоко — на 20,6%, сливочное масло — на 19,9%, творог — на 18,5%, кофе и чай — на 17,0%, рис — на 16,2%, растительное масло — на 15,3%, сыры — на 15,1%, кондитерские изделия — на 14,0%, муку — на 10,4%.

Разрыв между самой высокой и низкой ценой говядины между регионами республики составил 1,3 раза, баранины — 1,5 раза, риса — 2 раза, картофеля — 1,3 раза.

Непродовольственные товары за 2017 год подорожали на 16,1%. Наиболее сильно подорожали личный транспорт (на 139,1%) и бензин (на 139,7%), цены на товары личной гигиены выросли на 120,2%, на одежду — на 117,6%, на ткани и пряжу — на 116,8%.

Цены и тарифы на услуги для населения страны повысились за год в среднем на 8,6%.

Основными инфляционными факторами в этой сфере стали повышения тарифов на услуги связи — на 23,9%, на услуги правового характера и банковские услуги — на 15%, на бытовые услуги — на 8,3%, на жилищно-коммунальные услуги — на 7,1%, на услуги пассажирского транспорта — на 6,9%.

Наиболее сильно на инфляционные процессы в Узбекистане повлияли девальвация и либерализация национальной валюты, а также повышение цен на бензин с ноября 2017 года на 39,7% и повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 7,1%.

Согласно данным МВФ, инфляция в республике в 2018 году составит 14,3%, Центробанк Узбекистана в 2018 году прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5-13,5%.

В 2018 году ожидается рост цен на строительные материалы, связанный с введением в действие постановления кабинета министров "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поставки и реализации природного газа и электроэнергии", что также отразится повышении индекса цен на непродовольственные товары и общем уровне инфляции.

Основной индикатор инфляционных процессов в потребительском секторе страны — индекс потребительских цен (ИПЦ). Система расчета ИПЦ в стране была внедрена с января 1994 года при техническом содействии Международного валютного фонда. Сейчас для расчета ИПЦ в республике используется потребительский набор товаров и услуг из 350 наименований, разделенных на три крупные группы: продовольственные товары (96 наименований), непродовольственные товары (188 наименований) и услуги (66 наименований). Таким образом, потребительский набор, на основе которого рассчитывается ИПЦ, представляет собой единую для всех регионов страны выборку групп товаров и услуг, наиболее часто потребляемых населением страны. В индексе потребительских цен агрегируется (усредняется) движение цен на все многообразие товаров и услуг по всей территории страны.

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