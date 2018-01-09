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Банковская карта

Uzcard сняла все лимиты на обналичивание сумов через банкоматы

JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP
Экономика
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На днях ряд узбекских банков заявили об увеличении в два раза — до 200 тысяч сумов — ежедневного лимита на снятие денег с пластиковой карты

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Межбанковская платежная система Uzcard сняла все лимиты на обналичивание сумов через банкоматы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Купюры номиралом пятьдесят тысяч сум
Sputnik
Лимит снятия наличных в узбекских банкоматах вырос в два раза
Это стало возможным благодаря новой услуге, запущенной системой в конце прошлого года. Она позволяет обналичивать с пластиковых карт через банкоматы любые суммы без ограничений. Теперь лимиты в данном направлении будут зависеть только от банков.

"Банки внесут изменения по установленному лимиту в 100 тысяч сумов при снятии наличных средств в индивидуальном порядке. Так, например, возможен безлимитный вариант, устанавливаемый на снятие наличных средств. На сегодняшний день никаких ограничений со стороны Uzcard не существует", — отметили в Межбанковской платежной системе.

В свою очередь Центральный банк Узбекистана установил максимально рекомендованную ставку комиссии для банков, оказывающих услуги по обналичиванию денежных средств. Теперь каждый банк имеет право самостоятельно устанавливать индивидуальные комиссионные ставки от 0 до 5% за снятие наличных денег.

На рынках Ташкента заработали банкоматы для выдачи наличных
© uz24.uz
Банки Узбекистана закупят свыше 200 банкоматов для выдачи наличных
В общем, получается, что государство свои лимиты сняло, осталось дело за малым — уговорить банкиров последовать такому примеру. Пока с этим дело обстоит не очень. На днях ряд банков заявили об увеличении в два раза — до 200 тысяч сумов — ежедневного лимита на снятие денег с пластиковой карты. Хорошо, конечно, но пока это лишь капля в море.

Еще один отрицательный момент — малое количество банкоматов, выдающих наличные средства. Сейчас они расположены только в нескольких популярных местах столицы, как правило, это крупные рынки. Представители Центробанка в прошлом году заявляли о планах по установке свыше 200 новых банкоматов по всему городу, но воз и ныне там.

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Теги:
банкоматы, Uzcard, Узбекистан



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