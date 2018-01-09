ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Межбанковская платежная система Uzcard сняла все лимиты на обналичивание сумов через банкоматы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Банки внесут изменения по установленному лимиту в 100 тысяч сумов при снятии наличных средств в индивидуальном порядке. Так, например, возможен безлимитный вариант, устанавливаемый на снятие наличных средств. На сегодняшний день никаких ограничений со стороны Uzcard не существует", — отметили в Межбанковской платежной системе.
В свою очередь Центральный банк Узбекистана установил максимально рекомендованную ставку комиссии для банков, оказывающих услуги по обналичиванию денежных средств. Теперь каждый банк имеет право самостоятельно устанавливать индивидуальные комиссионные ставки от 0 до 5% за снятие наличных денег.
Еще один отрицательный момент — малое количество банкоматов, выдающих наличные средства. Сейчас они расположены только в нескольких популярных местах столицы, как правило, это крупные рынки. Представители Центробанка в прошлом году заявляли о планах по установке свыше 200 новых банкоматов по всему городу, но воз и ныне там.
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