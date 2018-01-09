Алишер Усманов продал свои телевизионные активы в "СТС-Media"

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Бизнесмен Алишер Усманов продал свою долю в ООО "Новый Медиа Холдинг" партнеру Ивану Таврину.
Об этом сообщает пресс-служба USM Holdings. Алишер Усманов и Иван Таврин входят в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
Иван Таврин является миноритарием USM Holdings Усманова и основным владельцем холдинга "Выбери радио", управляющего региональными радиостанциями. Весной 2016 года Таврин покинул пост гендиректора "МегаФона", чтобы заняться собственными инвестиционными проектами.
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