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Алишер Усманов, архивное фото

Алишер Усманов продал свои телевизионные активы в "СТС-Media"

© Sputnik/ Михаил Климентьев
Экономика
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Бизнесмен Иван Таврин купил контрольный пакет акций телевизионного холдинга, в который входят телеканал "Ю" и группа "СТС-Media"

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Бизнесмен Алишер Усманов продал свою долю в ООО "Новый Медиа Холдинг" партнеру Ивану Таврину.

Об этом сообщает пресс-служба USM Holdings. Алишер Усманов и Иван Таврин входят в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Алишер Усманов
© RIA Novosti. Dmitriy Astakhov
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В последнем рейтинге Усманов занимает пятое место с состоянием в 15,2 миллиарда долларов, Таврин — 199-е место с 500 миллионами долларов. Среди активов Усманова — "Металлоинвест", Байкальская горная компания, "МегаФон" (и через него доля в Mail.Ru Group), ИД "Коммерсантъ", девелоперская "Химки Групп".

Иван Таврин является миноритарием USM Holdings Усманова и основным владельцем холдинга "Выбери радио", управляющего региональными радиостанциями. Весной 2016 года Таврин покинул пост гендиректора "МегаФона", чтобы заняться собственными инвестиционными проектами.​​

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Теги:
холдинг, телевидение, телевидение, Алишер Усманов, Россия



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