Делегация банка Швейцарии Credit Suisse прибыла на переговоры в Ташкент

Credit Suisse — один из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов со штаб-квартирой в Цюрихе

ТАШКЕН, 10 янв — Sputnik. В Ташкент прибыла делегация швейцарского банка Credit Suisse во главе с управляющим директором Стефаном Геригом.

"В программе визита проведение встреч и переговоров в правительстве Узбекистана, ряде министерств и ведомств, ведущих банковских структурах, государственных компаниях с целью обсуждения перспективных проектов сотрудничества", — уточняется в сообщении МИД республики.

Credit Suisse — один из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов со штаб-квартирой в Цюрихе. Общая стоимость акций банка превышает $25 млрд.

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