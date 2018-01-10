СП с участием "дочки" Газпрома начало продажу бензина в Узбекистане

Ранее в СП сообщали, что к запуску НПЗ в Джизакской области Jizzakh Petroleum планирует расширить сеть продаж топлива до 200 АЗС во всех регионах страны

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. СП ООО "Jizzakh Petroleum", учредителем которого является Gas Project Development Central Asia AG (GPD, дочерняя структура Gazprom International), в среду запустило розничную продажу автомобильного топлива, импортируемого из России, через сеть АЗС в Ташкенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СП.

© Sputnik/ Игорь Зарембо Продажа импортного бензина в Ташкенте начнется с 10 января

В июне 2017 года GPD (40%) и АО "Узбекнефтегаз" (60%) создали СП "Jizzah Petroleum" для строительства нового нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области Узбекистана.

"Десятого января мы открыли первые четыре АЗС в Ташкенте по продаже по свободным коммерческим ценам автобензина и дизельного топлива, завозимых по импорту из России", — уточнил собеседник агентства.

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Качественный бензин должен продаваться, но цены должны быть гуманнее

Нет, я не собираюсь переплачивать за моторное топливо такие деньги

Нужно развивать отечественное производство и продавать те же марки бензина дешевле

Бензин - прошлый век, нужно вкладывать в новые технологии, например, в электрокары Результаты Все опросы

Ежемесячные поставки топлива будут осуществляться по железной дороге с российского ПАО "Орскнефтеоргсинтез", их объемы не раскрываются. СП будет реализовывать бензин марок Аи-95, Аи-98 и дизтопливо евро-5.

Ранее в СП сообщали, что к запуску НПЗ в Джизакской области Jizzakh Petroleum планирует расширить сеть продаж топлива до 200 АЗС во всех регионах страны.

На АЗС Jizzakh Petroleum стоимость российского бензина Аи-95 и дизтоплива составляет 8,5 тысячи сумов (1,05 доллара) за литр, Аи-98 — 9 тысяч сумов (1,1 доллара) за литр. Правительство Узбекистана с 15 ноября 2017 года увеличило розничные цены на бензин в среднем в полтора раза. В частности, стоимость одного литра бензина марки Аи-80 увеличилась на 35,7%, до 3,8 тысячи сумов (0,47 доллара), дизельного топлива — в 1,73 раза, до 4,1 тысячи сумов (0,51 доллара). При этом бензин марок Аи-92, 93, 95 и 98, а также дизтопливо евро-4 и евро-5, завозимые по импорту и производимые по толлингу, будут реализовываться по свободным коммерческим ценам.

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