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Узбекистан и страны Балтии запустят "зеленый коридор" для плодоовощей

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Это позволит сократить время перевозки скоропортящейся продукции до балтийского побережья, а также расходы на транспортные издержки и таможенное оформление

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Узбекистан планирует запустить "зеленый коридор" для экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Балтии, сообщает корреспондент Sputnik.

Это позволит значительно сократить время перевозки скоропортящейся продукции до балтийского побережья, а также расходы на транспортные издержки и таможенное оформление. Кроме того, в дальнейшем эта продукция, например, через латвийские порты и транспортные хабы может отправляться в страны Евросоюза.

Международный аэропорт Ташкента
© Пресс служба Государственного таможенного комитета РУз
"Зеленый" и "красный" коридоры появились в аэропортах республики
Сейчас республика также прорабатывает вопросы открытия "зеленых коридоров" для плодоовощей с соседними странами — Кыргызстаном, Казахстаном, а также с Беларусью. Этот вопрос уже включен в разрабатываемую государственную программу "Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий".

Окончательные предложения по этому вопросу должны быть сформированы профильными министерствами и ведомствами до середины 2018 года.

Вид на железную дорогу
© Sputnik/ Alexander Vilf
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Узбекистан и Россия уже запустили "зеленый коридор" для плодоовощной продукции, предусматривающий упрощенный порядок ее таможенного оформления. Это позволило в разы нарастить экспортные поставки отечественной сельхозпродукции в РФ. Теперь республика намерена увеличить ежегодный объем поставок плодоовощной продукции в Россию до одного миллиарда долларов.

Узбекская сторона также заключила прямые контракты с крупнейшими российскими торговыми сетями, такими, как Х5 Retail Group, "Магнит", "Холидей", "Мария-Ра" на поставку свежей и переработанной плодоовощной продукции.

На сегодняшний день основными рынками сбыта узбекских плодоовощей пока остаются Россия и Казахстан. Только на РФ приходится сегодня около 60% общего объема экспорта.

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Теги:
Евросоюз, Россия, Таможенное право



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