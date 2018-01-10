Узбекистан и страны Балтии запустят "зеленый коридор" для плодоовощей

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Узбекистан планирует запустить "зеленый коридор" для экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Балтии, сообщает корреспондент Sputnik.
Это позволит значительно сократить время перевозки скоропортящейся продукции до балтийского побережья, а также расходы на транспортные издержки и таможенное оформление. Кроме того, в дальнейшем эта продукция, например, через латвийские порты и транспортные хабы может отправляться в страны Евросоюза.
Окончательные предложения по этому вопросу должны быть сформированы профильными министерствами и ведомствами до середины 2018 года.
Узбекская сторона также заключила прямые контракты с крупнейшими российскими торговыми сетями, такими, как Х5 Retail Group, "Магнит", "Холидей", "Мария-Ра" на поставку свежей и переработанной плодоовощной продукции.
На сегодняшний день основными рынками сбыта узбекских плодоовощей пока остаются Россия и Казахстан. Только на РФ приходится сегодня около 60% общего объема экспорта.
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