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Центральный банк Республики Узбекистан

Указ президента: в ЦБ будет создан комитет банковского надзора

© Баходыр Мамаджанов
Экономика
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Указом отменяется продажа собственности предприятия, если оно задолжало банку по кредиту

ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. Стабильность цен, развитие банковской и платежной систем определены стратегическими целями ЦБ Узбекистана, говорится в указе президента страны Шавката Мирзиеева.

"Считать стратегическими целевыми ориентирами Центрального банка обеспечение стабильности цен, стабильности и развития банковской системы, а также стабильности и развития платежной системы", — говорится в тексте документа.

Приоритетными направлениями деятельности ЦБ также определены постепенное применение принципов и механизмов инфляционного таргетирования с целью полного перехода к данному режиму в среднесрочной перспективе.

Указом образованы комитет банковского надзора и кредитный комитет ЦБ. Основными задачами новых ведомств станут реализация мер по поддержанию стабильности банковской системы, защите интересов вкладчиков и кредиторов, а также проведению денежно-кредитных операций, пишет РИА Новости.

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Отменена практика реализации в собственность коммерческим банкам предприятий, объявленных банкротами или имеющих непогашенную задолженность по кредитам. Запрещено участие банков в уставном фонде управляющих компаний, инвестиционных компаний и фондов.

Инфляционное таргетирование — комплекс монетарных мер, которые предпринимают госорганы для контроля над уровнем инфляции в стране. Ранее представители ЦБ страны заявляли, что регулятор планирует перейти к инфляционному таргетированию в денежно-кредитной политике к 2022 году. По данным официальной статистики, инфляция в Узбекистане по итогам 2017 года составила 14,4%, ее рост в 2,5 раза связан с девальвацией национальной валюты — сума — и либерализацией валютного рынка страны. ЦБ Узбекистана в 2018 году прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5-13,5%.

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Теги:
Указ, Кредит, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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    Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовала с кыргызстанцами, которые в свое время не поверили в заморский биткоин и продали его практически за бесценок.

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