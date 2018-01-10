В Узбекистане введут запрет на предоставление льгот отдельным компаниям

Согласно новому закону льготы будут предоставляться участникам бизнеса на равных условиях, независимо от формы собственности организации

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узбекистане планируют ввести полный запрет на предоставление отдельным компаниям эксклюзивных прав, индивидуальных льгот, привилегий и преференций, вне зависимости от сферы деятельности, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено проектом указа главы государства "О мерах по созданию равных условий для ведения бизнеса и стимулированию развития здоровой конкурентной среды", разработанным Минэкономики.

Первые среди равных

Сегодня в стране отсутствуют четкие и понятные критерии, а также прозрачные механизмы предоставления льгот и преференций, а также не редки случаи предоставления отдельным организациям эксклюзивных прав с применением избирательного подхода по прямым протокольным решениям и поручениям.

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В результате в экономике сложились неравные конкурентные условия, в том числе и из-за избыточного участия государства, которое конкурирует с частным сектором, обладая преимущественным доступом к минерально-сырьевым ресурсам, горюче-смазочным материалам, а также при реализации товаров, работ и услуг.

Так, например, существует значительное число акционерных обществ и ассоциаций, которые являются квазигосударственными органами и совмещают функции органов госуправления с коммерческой деятельностью и управлением бизнеса. Это подрывает конкурентную среду, так как они напрямую используют административные ресурсы в целях получения привилегированного доступа к ресурсам и рынкам.

Кроме того, в свободном доступе отсутствует исчерпывающий перечень льгот и преференций, а также оснований и необходимых условий, предусмотренных законодательством, для их предоставления.

А что дальше?

Новый документ, по мнению специалистов, поможет исправить сложившуюся ситуацию. Для этого государство намерено запретить закрепление в законодательстве норм, устанавливающих эксклюзивные права, задачи и функции отдельным организациям, которые создают неравные условия для осуществления коммерческой деятельности по сравнению с другими предприятиями частного сектора.

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По новым правилам льготы и преференции планируется предоставлять в целом для отраслей, сфер деятельности, территорий, производства определенных видов товаров и услуг. Они должны быть нацелены на достижение конкретных социальных, экономических и финансовых результатов и установлены с обязательным определением сроков их действия.

Главное, что после подписания документа, льготы будут автоматически применяться для всех субъектов на равных условиях, независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы, без их письменного обращения в уполномоченные органы и организации.

В исключительных случаях допускается предоставление эксклюзивных прав и льгот, только на основании решений президента. Это возможно для выполнения социально значимых функций в отраслях, где отсутствует заинтересованность инвестирования частного сектора.

При этом все последующие проекты нормативных документов, предусматривающие предоставление льгот и преференций, будут согласовываться с Минфином, Минэкономики, Госкомприватизации и Торгово-промышленной палатой на предмет недопущения ущемления прав бизнеса.

Не останутся почивать на лаврах компании, которым уже были предоставлены определенные преференции. Рабочая комиссия по дальнейшему совершенствованию налогового законодательства и налогового администрирования проведет анализ предоставленных льгот с выработкой конкретных предложений по их оптимизации, в том числе, отмене или ограничению сроков их действия.

Еще один важный момент — будет запрещено создание государственных предприятий и коммерческих организаций с участием государства в сферах, в которых эффективно функционирует частный сектор, за исключением создания отдельных решений президента.

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