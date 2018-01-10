GM Uzbekistan предупредила: снижения цен на авто не произойдет

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узбекистане не предусматривается снижение цен на отечественные легковые автомобили, несмотря на изменение ставки акцизного налога, сообщила в среду компания-производитель GM Uzbekistan.
Напомним, что в стране снизился акцизный налог на легковые автомобили производства GM Uzbekistan более чем в пять раз — с 27% до 5%. В свою очередь это стало поводом для разговоров о том, что автомобили на внутреннем рынке могут подешеветь.
Узбекский производитель обьяснил, зачем был снижен акциз, и почему это не отразится на снижении конечной стоимости его продукции.
Таким образом, ставка акцизного налога для легковых автомобилей GM Uzbekistan была снижена, чтобы компенсировать негативное влияние изменения курса на деятельность производителя в расчетах оптово-отпускных и розничных цен.
Как заявили в пресс-службе компании, в свою очередь такая мера позволила компенсировать увеличение расходов в связи с курсовой разницей и обеспечить стабильность уровня розничных цен на легковые авто.
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