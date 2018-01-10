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Как делают автомобили GM Uzbekistan

GM Uzbekistan предупредила: снижения цен на авто не произойдет

© Новости Узбекистана
Экономика
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Ранее в республике снизился акцизный налог на автомобили с 27% до 5%, что стало поводом для разговоров о снижении цен, однако снижение акциза связано с курсом валюты и на стоимости не отразится

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узбекистане не предусматривается снижение цен на отечественные легковые автомобили, несмотря на изменение ставки акцизного налога, сообщила в среду компания-производитель GM Uzbekistan.

Напомним, что в стране снизился акцизный налог на легковые автомобили производства GM Uzbekistan более чем в пять раз — с 27% до 5%. В свою очередь это стало поводом для разговоров о том, что автомобили на внутреннем рынке могут подешеветь.

Узбекский производитель обьяснил, зачем был снижен акциз, и почему это не отразится на снижении конечной стоимости его продукции.

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"Для недопущения резкого скачка цен на автомобили отечественного производства в связи с ростом курса национальной валюты и сохранения действующего уровня розничных цен постановлением Кабинета Министров от 5 сентября 2017 года "О дополнительных мерах по совершенствованию ценообразования на продукцию, производимую АО GM Uzbekistan" утвержден уровень оптово-отпускных и розничных цен, при этом цены на легковые автомобили зафиксированы по курсу ЦБ Республики Узбекистан на 31 августа 2017 года (4210,35 сум)", — сообщается в пресс-релизе компании.

Таким образом, ставка акцизного налога для легковых автомобилей GM Uzbekistan была снижена, чтобы компенсировать негативное влияние изменения курса на деятельность производителя в расчетах оптово-отпускных и розничных цен.

Как заявили в пресс-службе компании, в свою очередь такая мера позволила компенсировать увеличение расходов в связи с курсовой разницей и обеспечить стабильность уровня розничных цен на легковые авто.

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Теги:
автомобили, акцизный налог, GM Uzbekistan, Узбекистан



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