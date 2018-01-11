Центробанк Узбекистана избавится от некоторых активов

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана передаст Министерству финансов свои доли в уставных капиталах двух коммерческих банков страны, сообщает корреспондент Sputnik.
Доли в акционерном коммерческом Народном банке и акционерном коммерческом Микрокредитбанке будут переданы на безвозмездной основе с правом оперативного управления. Это решение утвердил президент Узбекистана.
Кроме того, теперь запрещено включать сотрудников регулятора в составы наблюдательных советов коммерческих банков, органов хозяйственного управления и других хозяйствующих субъектов.
На сегодняшний день Народный банк является одним из крупнейших звеньев банковской системы Узбекистана. Одна из его главных задач — своевременное обеспечение пенсиями пожилых граждан Узбекистана.
Что касается Микрокредитбанка, то данная организация не раскрывает доли своих акционеров. Известно, что в состав крупных владельцев акций входят Минфин, ЦБ, Нацбанк, Neftgazdepozit, "Узбектелеком", "Узбекинвест", "Агробанк", "Узпромстройбанк" и банк "Асака".
Микрокредитбанк занимается преимущественно кредитованием субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерских и дехканских хозяйств.
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