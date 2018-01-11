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Центральный банк Республики Узбекистан

Центробанк Узбекистана избавится от некоторых активов

© Flickr/ Stanislav Magay
Экономика
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Доли в акционерном коммерческом Народном банке и акционерном коммерческом Микрокредитбанке будут переданы на безвозмездной основе с правом оперативного управления

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана передаст Министерству финансов свои доли в уставных капиталах двух коммерческих банков страны, сообщает корреспондент Sputnik.

Доли в акционерном коммерческом Народном банке и акционерном коммерческом Микрокредитбанке будут переданы на безвозмездной основе с правом оперативного управления. Это решение утвердил президент Узбекистана.

Кроме того, теперь запрещено включать сотрудников регулятора в составы наблюдательных советов коммерческих банков, органов хозяйственного управления и других хозяйствующих субъектов.

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© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Центробанк Узбекистана с 2018 года введет беззалоговое кредитование
На сегодняшний день Центробанк владеет 49% акций Народного банка, а 51% принадлежит Министерству финансов. В данном случае министерство после передачи акций станет единовластным управленцем кредитно-финансового учреждения.

На сегодняшний день Народный банк является одним из крупнейших звеньев банковской системы Узбекистана. Одна из его главных задач — своевременное обеспечение пенсиями пожилых граждан Узбекистана.

Что касается Микрокредитбанка, то данная организация не раскрывает доли своих акционеров. Известно, что в состав крупных владельцев акций входят Минфин, ЦБ, Нацбанк, Neftgazdepozit, "Узбектелеком", "Узбекинвест", "Агробанк", "Узпромстройбанк" и банк "Асака".

Микрокредитбанк занимается преимущественно кредитованием субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерских и дехканских хозяйств.

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Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Центральный банк



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    Провальный обмен

    Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовала с кыргызстанцами, которые в свое время не поверили в заморский биткоин и продали его практически за бесценок.

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