16:13 11 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-2°C
Прямой эфир
Поиск
Бизнесмен за работой

Узбекистан перейдет на трехлетний цикл формирования бюджета

© Flickr/ Wonderlane
Экономика
Получить короткую ссылку
15610

Сейчас Министерство финансов, Министерство экономики и ряд других ведомств разрабатывают проект среднесрочного бюджетирования

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекистан в ближайшие годы намерен впервые в истории перейти на трехлетний цикл формирования бюджета, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам первого заместителя министра экономики Мубина Мирзаева, сейчас Министерство финансов, Министерство экономики и ряд других ведомств разрабатывают проект среднесрочного бюджетирования.

"Мы планируем подготовить для трехлетнего отрезка с 2019 по 2021 год как минимум двухгодичный бюджет, а в дальнейшем перейдем к трехгодичному финансовому документу, который внесем на рассмотрение парламента", — сказал он.

В государственном бюджете страны на 2018 год предусматривается, что объем валового внутреннего продукта достигнет 290,6 триллиона сумов, дефлятор ВВП — 14,1%, индекс потребительских цен — от 12,4 до 13,4%.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана не подписал бюджет на 2018 год
Основные направления расходов госбюджета предусматривают сохранение социальной направленности. В 2018 году расходы на социальную сферу составят 34,7 триллиона сумов, или 55,7% от общих расходов.

Основные направления налогово-бюджетной политики на 2018 год предусматривают дальнейшее снижение налоговой нагрузки, сокращение количества налогов и обязательных платежей, имеющих одинаковую налогооблагаемую базу, укрепление доходной базы местных бюджетов и повышение их самостоятельности, рациональное использование ресурсов и обеспечение полноты поступлений.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Министерство экономики Узбекистана, Министерство финансов Узбекистана, Государственный бюджет



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нефтяные насосы на Баилово, Баку, фото из архива
    Без потерь

    Падение добычи нефти в Азербайджане в ближайшие годы полностью будет компенсировано за счет роста мировых цен на "черное золото".

  • Пассажиры в аэропорту Минск, архивное фото
    Еще проще

    Работа над упрощением визового режима для иностранцев будет продолжена в Беларуси, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Работа МЧС Абхазии
    Статистика спасения

    В прошлом году сотрудники МЧС Абхазии спасли 20 человек, пропавших в горах, а всего они совершили около 4,5 тысячи выездов на происшествия.

  • Вид на здание Городского совета депутатов трудящихся на проспекте Штефана чел Маре в Кишиневе. Возведено в 1902 году. Автор проекта архитектор Александр Бернардацци
    Отнять Бернардацци

    Зачем почетному гражданину Кишинева, уроженцу Пятигорска Александру Осиповичу Бернардацци сменили имя.

  • Лесозаготовка
    Лесное ЧП

    Лесная промышленность объявила чрезвычайную ситуацию в лесах Эстонии, вызванную теплой погодой и большим количеством выпавших осадков.

  • В Северной Осетии отстреливают волков
    Охота на хищника

    Кампания по борьбе с волками в Северной Осетии продолжится до 15 февраля – уже отстреляны 18 волков и более 30 шакалов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Народный артист РСФСР Александр Ведерников
Вся жизнь — театр: творческий путь Александра Ведерникова
В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег
Зимняя сказка в пустыне Сахара
Импортный бензин: где купить и сколько стоит
Импортный бензин: где купить и сколько стоит

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054