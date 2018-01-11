Узбекистан перейдет на трехлетний цикл формирования бюджета

Сейчас Министерство финансов, Министерство экономики и ряд других ведомств разрабатывают проект среднесрочного бюджетирования

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекистан в ближайшие годы намерен впервые в истории перейти на трехлетний цикл формирования бюджета, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам первого заместителя министра экономики Мубина Мирзаева, сейчас Министерство финансов, Министерство экономики и ряд других ведомств разрабатывают проект среднесрочного бюджетирования.

"Мы планируем подготовить для трехлетнего отрезка с 2019 по 2021 год как минимум двухгодичный бюджет, а в дальнейшем перейдем к трехгодичному финансовому документу, который внесем на рассмотрение парламента", — сказал он.

В государственном бюджете страны на 2018 год предусматривается, что объем валового внутреннего продукта достигнет 290,6 триллиона сумов, дефлятор ВВП — 14,1%, индекс потребительских цен — от 12,4 до 13,4%.

Пресс-служба президента Узбекистана Глава Узбекистана не подписал бюджет на 2018 год

Основные направления расходов госбюджета предусматривают сохранение социальной направленности. В 2018 году расходы на социальную сферу составят 34,7 триллиона сумов, или 55,7% от общих расходов.

Основные направления налогово-бюджетной политики на 2018 год предусматривают дальнейшее снижение налоговой нагрузки, сокращение количества налогов и обязательных платежей, имеющих одинаковую налогооблагаемую базу, укрепление доходной базы местных бюджетов и повышение их самостоятельности, рациональное использование ресурсов и обеспечение полноты поступлений.

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