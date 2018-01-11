В Узбекистане с 1 апреля вырастут цены на газ и электричество

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля вырастут цены за пользование природным газом и электроэнергией, сообщает корреспондент Sputnik.
Об этом в четверг в рамках заседания Международного пресс-клуба заявил первый заместитель министра экономики республики Мубин Мирзаев.
"С 1 апреля цена на природный газ для населения повысится на 10%, а электроэнергию — на 12%. Эти параметры заложены в бюджете страны, исходя из уровня инфляции", — подчеркнул спикер.
По его словам, бюджетом предусмотрен также рост пособий, социальных выплат и заработной платы адекватно повышению цен в стране.
"Мы будем пересматривать каждые шесть месяцев размеры заработной платы и других выплат и повышать их сообразно уровню инфляции. На сколько произойдет увеличение цен, на столько же вырастет и зарплата граждан. Все это предусмотрено в новом бюджете", — пояснил чиновник.
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