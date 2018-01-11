16:13 11 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-2°C
Прямой эфир
Поиск
Счетчик электроэнергии

В Узбекистане с 1 апреля вырастут цены на газ и электричество

© Flickr/ whyohwhyohwhyoh
Экономика
Получить короткую ссылку
175501

В бюджете на 2018 год заложено повышение тарифов на электроэнергию и природный газ, вместе с тем на столько же будут проиндексированы зарплаты и пособия, исходя из уровня инфляции

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля вырастут цены за пользование природным газом и электроэнергией, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом в четверг в рамках заседания Международного пресс-клуба заявил первый заместитель министра экономики республики Мубин Мирзаев.

"С 1 апреля цена на природный газ для населения повысится на 10%, а электроэнергию — на 12%. Эти параметры заложены в бюджете страны, исходя из уровня инфляции", — подчеркнул спикер.

По его словам, бюджетом предусмотрен также рост пособий, социальных выплат и заработной платы адекватно повышению цен в стране.

"Мы будем пересматривать каждые шесть месяцев размеры заработной платы и других выплат и повышать их сообразно уровню инфляции. На сколько произойдет увеличение цен, на столько же вырастет и зарплата граждан. Все это предусмотрено в новом бюджете", — пояснил чиновник.

Бизнесмен за работой
© Flickr/ Wonderlane
Узбекистан перейдет на трехлетний цикл формирования бюджета
Напомним, что ранее в своем послании к членам Олий Мажлиса Республики Узбекистан президент Шавкат Мирзиёев подверг резкой критике проект государственного бюджета и не подписал его. Глава государства сообщил, что он не подпишет документ без всестороннего и глубокого его изучения.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Минфин Узбекистана, Узбекистан, Государственный бюджет, Налоги



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нефтяные насосы на Баилово, Баку, фото из архива
    Без потерь

    Падение добычи нефти в Азербайджане в ближайшие годы полностью будет компенсировано за счет роста мировых цен на "черное золото".

  • Пассажиры в аэропорту Минск, архивное фото
    Еще проще

    Работа над упрощением визового режима для иностранцев будет продолжена в Беларуси, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Работа МЧС Абхазии
    Статистика спасения

    В прошлом году сотрудники МЧС Абхазии спасли 20 человек, пропавших в горах, а всего они совершили около 4,5 тысячи выездов на происшествия.

  • Вид на здание Городского совета депутатов трудящихся на проспекте Штефана чел Маре в Кишиневе. Возведено в 1902 году. Автор проекта архитектор Александр Бернардацци
    Отнять Бернардацци

    Зачем почетному гражданину Кишинева, уроженцу Пятигорска Александру Осиповичу Бернардацци сменили имя.

  • Лесозаготовка
    Лесное ЧП

    Лесная промышленность объявила чрезвычайную ситуацию в лесах Эстонии, вызванную теплой погодой и большим количеством выпавших осадков.

  • В Северной Осетии отстреливают волков
    Охота на хищника

    Кампания по борьбе с волками в Северной Осетии продолжится до 15 февраля – уже отстреляны 18 волков и более 30 шакалов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Народный артист РСФСР Александр Ведерников
Вся жизнь — театр: творческий путь Александра Ведерникова
В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег
Зимняя сказка в пустыне Сахара
Импортный бензин: где купить и сколько стоит
Импортный бензин: где купить и сколько стоит

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054