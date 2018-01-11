Даже после уточнения госбюджет Узбекистана остался профицитным

Прошлый вариант проекта бюджета Шавкат Мирзиёев заставил пересмотреть, чтобы он стал прозрачным и понятным по части расходов и доходов, даже после корректировки заложен профицит

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Госбюджет Узбекистана даже после корректировок, внесенных из-за критики президента Шавката Мирзиёева, остался профицитным, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам первого заместителя министра экономики Мубина Мирзаева, в новой версии финансового документа изменилась структура доходов, однако, благодаря проведенной корректировке доходной и расходной частей, заложенный в бюджете профицит практически не изменился.

В первоначальном варианте государственного бюджета на 2018 год был заложен профицит в размере 0,02% ВВП, или 59 миллиардов сумов. Впервые за последние годы он был положительным, так как большая часть предыдущих бюджетов утверждалась с дефицитом в 1%.

Верхняя палата парламента одобрила его 20 декабря 2017 года, однако после того, как он лег на стол президенту, тот высказал немало критики в адрес главного финансового документа страны.

Пресс-служба президента Узбекистана Глава Узбекистана не подписал бюджет на 2018 год

В частности, Мирзиёев в своем послании парламенту не только заявил о необходимости пересмотреть бюджетную систему, обеспечить прозрачность для народа доходов и расходов бюджета, но и отказался подписывать финансовый документ на 2018 год, фактически назвав его антинародным.

"Министерство финансов не распоряжается бюджетом. Я подпишу госбюджет на будущий год, когда он будет ориентирован на людей, а не на Минфин", — сказал тогда президент.

Глава государства утвердил новую версию документа 29 декабря прошлого года. Доходы госбюджета прогнозируются в объеме 62,2 триллиона сумов, расходы — 62,1 триллиона сумов.

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