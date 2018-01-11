Узбекистан может перейти на плоскую шкалу налогообложения

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекистан в перспективе может перейти на так называемую плоскую шкалу налогообложения, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам заместителя председателя Государственного налогового комитета Назарали Норбаева, сейчас в Узбекистане идет разработка новой налоговой концепции страны.
"Ключевым документом стратегии станет Налоговый кодекс в новой редакции. Мы совместно с Минфином и Минэкономики уже начали его разработку. В первую очередь сейчас необходимо изучить зарубежный опыт развитых стран, СНГ, включая Россию и Грузию. В России плоская шкала подоходного налога успешно применяется с 2001 года", — отметил он.
По мнению Норбаева, применение плоской шкалы неизбежно и в Узбекистане, однако пока рано говорить о каких-то окончательных решениях в этом направлении.
Единая или плоская шкала налогообложения подразумевает налог, взимаемый по единой ставке при любом уровне дохода, то есть единую ставку подоходного налога. Эта система налогообложения часто обсуждается в качестве альтернативы прогрессивному налогообложению.
В Узбекистане сегодня существует четыре шкалы подоходного налога для физических лиц. Например, налог с дохода, превышающего десятикратный размер минимальной заработной платы, составляет 22,5%, пять МРЗП — 16,5%, один МРЗП — 7,5%.
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