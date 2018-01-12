GM Uzbekistan в 2017 году увеличила производство в 1,6 раза

Больше всего было произведено автомобилей марки Nexia — более 34 тысяч единиц, меньше всего изготовлено автомобилей Orlando — всего 388 единиц

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Производство автомобилей на СП GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область) по итогам 2017 года увеличилось в 1,58 раза по сравнению с 2016 годом и составило 135,471 тысячи единиц, сообщает в пятницу Госкомитет по статистике республики.

В частности, объем производства автомобилей марки Nexia составил 34,544 тысячи единиц (+7,4%), Cobalt — 18,014 тысячи единиц (+4,6 раза), Matiz — 13,002 тысячи единиц (+ 4,4 раза), Spark — 22,36 тысячи единиц (+26,1%), Gentra — 19,164 тысячи единиц (+2 раза), Damas — 22,496 тысячи единиц (+33,8%), Captiva — 4,54 тысячи единиц (+2,1 раза), Malibu — 963 единицы (+4,5 раза), Orlando — 388 единиц (+15,5%), пишет РИА Новости.

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В марте 2008 года General Motors (25%) и "Узавтопром" (75%) завершили процесс создания СП GM Uzbekistan на базе ЗАО "УзДЭУавто" в Андижанской области. В октябре 2017 года представители "Узавтопрома" сообщили, что General Motors приняла решение о поэтапном выходе из состава акционеров СП, после чего концерн создаст стопроцентную "дочку" для дальнейшей консультативной и технической поддержки отрасли в Узбекистане. Проектная мощность GM Uzbekistan в настоящее время составляет 250 тысяч автомобилей в год, предприятие освоило выпуск девяти марок автомобилей.

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